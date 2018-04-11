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Öğrencilerden polis merkezine ziyaret

Polis haftası sebebiyle Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Serdivan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl sebebiyle Yazlık Vatan Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve okul müdürü...

Öğrencilerden polis merkezine ziyaret

Polis haftası sebebiyle Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Serdivan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl sebebiyle Yazlık Vatan Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve okul müdürü...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:29
Öğrencilerden polis merkezine ziyaret

Polis haftası sebebiyle Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Serdivan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl sebebiyle Yazlık Vatan Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve okul müdürü Eba Müslüm Çat, Serdivan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Serdivan Polis Merkezi Amirliğinde görevli Komiser Murat Boylu tarafından karşılanan öğrenciler polis merkezini gezdi. Gezme sonrası öğrenciler polis merkezinde görevli polis memurlarına çiçek vererek tatlı ikram ettiler.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren polisler öğrencilere teşekkür etti.
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