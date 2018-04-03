Öğrencilerden 2 Nisan’a özel program

Serdivan Özel Eğitim Anaokulu Öğrencileri ve Mehmet Zorlu Okulu Anasınıfı Öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle bir program düzenledi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ‘Otizmi Farket, Yaşami Paylaş’ farkındalık programına Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, İlçe Şube Müdürleri ve çok sayıda Okul Müdürleri, Hakkı Demir Anasinifi ve Vilayetler Birliği Şefkat Anaokulu öğrenci ve velileri katıldı.

Program, günün anlam ve önemini vurgulayan söyleşi ve sunumlar ile başladı. Program daha sonra Otizmli bir öğrencinin okuduğu mektup, 2 öğrencinin sunmuş oldukları işaret diliyle şarkılar, duyuru pankartlarının yer aldığı defile sunumu, Mehmet Zorlu Okulu, öğrencileri tarafından hazırlanan Halk Oyunları Gösterisi ve El Baskısı etkinliği ile devam etti.