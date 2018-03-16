Öğrenciler SASKİ eğitimleriyle eğlenerek öğreniyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile ilçelerde de öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

SASKİ, öğrencilere yönelik düzenlediği Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri’ne ilçelerde devam ediyor. Bu kapsamda Taraklı İlçesinin; Taraklı Ortaokulu, Taraklı İmam Hatip Ortaokulu ve Yenidoğan Ortaokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Eğitim kapsamında, suyun önemi ve doğru kullanımı, su kaynaklarının korunması, atık sular ve bunların arıtılması konularında bilgiler verildi. Her eğitim sonunda olduğu gibi ‘Su Müfettişi’ ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.

Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Taraklı Ortaokulu Müdiresi Yadigar Aslan, “Gayet faydalı, ilgi çekici, öğrencilerin eğlenerek öğrendiği bir eğitim oldu. Ayrıca görsel ve işitsel malzemeleri kullanarak aktif bir sunum yapılması da öğrencilerin kalıcı bilgiler edinmesine büyük katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin su kullanımı konusunda bilinçlenmeleri ve davranışlarının bu yönde gelişmesi için bu tarz eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum’’ dedi.

Taraklı İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ercan Çakır ise, “İleride yaşayacağımız en büyük sorunlardan birisi susuzluk. Bu tarz eğitimler en küçük kademeden en büyük kademeye kadar her yaştan öğrenciye verilmeli. Öğrencilerimiz verdiğiniz seminerle birlikte suyun ne kadar önemli olduğunu ve kullanımı konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğinin bilincine vardılar. Günlük yaşamlarında da anlatılanları uygulayacaklardır” diye konuştu.

Yenidoğan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Başar’da, “Su, insanlığın kaybetmemesi gereken, dünyanın en büyük nimetlerinden. Bu eğitimle öğrencilerimize suyu temiz tutmanın, sağlıklı, içilebilir su kullanmanın önemi etkili bir şekilde anlatıldı. Bu nedenle suyun önemine varmak açısından büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. SASKİ’ye verdiği eğitim ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.