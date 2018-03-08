Muhtarlar’dan SASKİ’ye teşekkür

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kaynarca’nın 41 mahallesi için hayata geçirilen 10 milyonluk projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede bulunan vatandaşlar Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde dünya standartlarında arıtılan Sapanca Gölü suyunu kullanmaya başladılar.

Tamamı Sapanca suyu ile buluşan Kaynarca’da Uzunalan, İmamlar, Kalburcu ve Eğrioğlu Mahalle Muhtarları suyun kalitesinden ve SASKİ’nin sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdiler. Daha önce çamurlu su içtiklerini belirten Uzunalan Mahallesi Muhtarı Saffet Tezer, “Çamaşır makinelerimizi her sene çöpe atıyorduk. Filtreyi söktüğümüzde içi çamur doluydu. Su borularımız da tıkanıyordu. Mahallelilerimizle toplanarak imece usulü demirlerle boruları açmaya çalışıyorduk. Çocuklarımız çok hastalık yaşıyorlardı. Doktora götürdüğümüzde bunun su ile ilgili olduğunu söylüyorlardı. Çok büyük bir proje ile ilçemize tertemiz su geldi. Şu anda temiz su içiyoruz. Sapanca Gölü’nün suyu dünya harikası bir su. Suyu gönül rahatlığıyla içebiliyoruz. Bir sıkıntı yaşadığımızda telefonu açıyoruz en geç 15-20 dakikada ekipler müdahale ediyorlar. Kurumların içerisinde benim gözümde en iyi çalışanlardan birisi SASKİ” diye konuştu.

“Herkes çok memnun”

İmamlar Mahallesi Muhtarı Hakan Kartal yaptığı açıklamada, “Daha önce köyümüzde 2-3 gün suların olmadığı, patlakların yaşandığı zamanlar oluyordu. Bu arızalarla düzgün ilgilenilmiyordu. Sularımız çok kirliydi. Hayvanlarımız bile içmiyordu. Satın alma sular ve tankerlerle gelen sularla idare ediyorduk. SASKİ’nin bize sunduğu hizmet on numara. Şu anda tüm vatandaşlarımız sudan çok memnun. Herkes rahat rahat içebiliyor. Sapanca suyu müthiş. SASKİ’nin çalışan personeline çok teşekkür ediyorum. Aradığımızda hemen gelip arızaysa arıza, su kesintisiyse kesinti hepsini hallediyorlar. Önceden vatandaşlarımızdan bana sık sık sular çamurlu akıyor diye telefon gelirdi. Sapanca suyu geldikten sonra artık kimse aramıyor” dedi.

“Yaz bizim için kabustu”

Su ile ilgili çektikleri sıkıntıların SASKİ hizmetleri ile sona erdiğini söyleyen Kalburcu Mahallesi Muhtarı Orhan Öcay, “İl Özel İdaresi’nin olduğu dönemde su grupları vardı. 6 aylık periyotlarda ve özellikle yazları çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Yaz bizim için kâbustu. Arızalar oluyordu. Su yetmiyordu. SASKİ bize 24 saat hizmet veriyor. Hizmet konusunda bütün muhtarlarımız mutabık. SASKİ mahallemize suyu getirdikten sonra bu konuda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sapanca Gölü’nden gelen suyun kaynak sularından hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı.

“Suyu çeşmeden içiyorum”

Eğrioğlu Mahallesi Muhtarı Tacettin Kaçar ise yaptığı açıklamada, “12 ayın 6 ayı su sıkıntısı yaşıyorduk. Pınarlardan, kuyulardan ya da satın alma yoluyla su temin ediyorduk. Sularımız bazen çamur haline geliyordu. Su grubumuzda yaşanan patlakları, sıkıntıları kendimiz gidermeye çalışıyorduk. Büyükşehir’e geçmemizle SASKİ bölgemize el attı. Ben çok memnunum. Sapanca Gölü’nün suyu gelmeden önce arızalarımıza müdahale ediyorlardı, grubumuzdaki su yetmediğinde gerekli müdahaleleri yapıyorlardı. 2015 yılında hattımız su saatlerine kadar yenilendi. O dönemden beri hiç su patlağı yaşamadık. Depolarımız rutin olarak temizleniyor. Arıza durumunda 7/24 SASKİ’ye ulaşabiliyoruz. Sapanca Gölü’nün suyunun gelmesiyle birlikte ben artık suyumu çeşmeden içiyorum. Biz memnunuz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.