Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 LT 101 plakalı otomobil ile motosiklet...