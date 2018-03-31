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Mahalle kıraathanesinde okuma etkinliği gerçekleşti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri mahalle kıraathanesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleşen programda öğrenciler okumanın önemine değindi.Ferizli...

Mahalle kıraathanesinde okuma etkinliği gerçekleşti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri mahalle kıraathanesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleşen programda öğrenciler okumanın önemine değindi.Ferizli...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:38
Mahalle kıraathanesinde okuma etkinliği gerçekleşti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri mahalle kıraathanesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleşen programda öğrenciler okumanın önemine değindi.

Ferizli ilçesi Sinanoğlu mahallesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunun, 54’üncü Kütüphane Haftası’nın programı kapsamında kıraathanelerinde kitap okuma etkinliğini geleneksel hale getiren Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve okul idaresi mahalle kıraathanelerinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleşen programa Ferizli Kaymakam Vekili, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç, Ferizli Belediye Başkanı yardımcıları Naci Kiral, Zafer Kotan, Sinanoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Bakırtaş, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Etkinlik Okul müdürü Metin Gökdemir’in konuşması ile başladı. Gökdemir, öğretmenlerin programdaki temel amaçlarının, kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu, gençlere ve çocuklara anlatabilmek olduğunu belirtti. Kitap okumanın her zaman her yerde olabileceğini belirten Türk konuşmasını sonlandırdı. Öğrenciler, öğretmenler ve katılan veliler tarafından 20 dakika boyunca kitap okundu.
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