Korece dil eğitimleri yoğun katılım devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde Korece dil eğitimleri yoğun katılım ile devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) Korece dil eğitimleri devam ediyor. A1 ve A2 seviyesinde eğitimler sunduklarını ifade eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızda dil eğitimlerimiz devam ediyor. Korece dili eğitimlerimize de ilgi oldukça yoğun. Dönem başından beri Korece dil eğitimi kurslarımız devam ediyor. Sene başında A1 seviyesinde 2 sınıfımız vardı. Şuanda A2 seviyesinde de eğitimler sunuyoruz. Farklı yaş grubundan kursiyerlerimiz var. Bu dile ilgi gösteren liseli öğrencilerimiz ve akademide ilerlemek isteyen üniversitelilerimiz var. Ticari gerekçeler dolayısıyla katılanlar oluyor. Tüm katılımcılar yeni bir dil öğrenmenin ayrıcalığını yaşarken; farklı bir kültürü de tanıma fırsatı elde ediyorlar. Yaygın eğitim, en az örgün eğitim kadar önemli. Kurslarımızdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Korece kursunda kendimi geliştirdim”

Korece eğitimlerinin kendisine önemli katkılar sağladığını dile getiren Fatma Aydın, “SAMEK kurslarını arkadaşlarımdan duydum. Farklı dil eğitimleri olduğunu öğrendim. Asya dillerine yatkın ve ilgili olduğum için Korece kursuna başladım. A1 ve A2 seviyesinde eğitim aldım. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Korece kursunda kendimi geliştirdim. İngilizceden başka bir dil daha öğrenme şansı elde ettim. Bizi bu güzel kurslarla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimlerden çok memnunum”

Kurslardan çok memnun olduğunu söyleyen Zübeyde Merdanova, “Ben Türkmenistan’dan geliyorum. Üniversite öğrencisiyim. Büyükşehir’in kurslarında Korece eğitimi olduğunu öğrendim ve hemen kayıt oldum. Çok memnunum. Türkmenistan’a döndüğüm zaman arkadaşlarımı ve Sakarya’yı hiç unutmayacağım” diye konuştu.