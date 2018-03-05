Klinik araştırmalar birimi hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulması planlanan ‘Klinik Araştırmalar Birimi’ ile ilgili olarak bir toplantı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulması planlanan ‘Klinik Araştırmalar Birimi’ ile ilgili düzenlenen toplantı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Klinik Araştırmalar Derneği, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye’de klinik araştırmaların durumu, klinik araştırmaların önündeki engeller ve dünyadaki klinik araştırmaların durumu tartışıldı.

“Yayın sayıları artacak”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Tıp Fakültesi’nin eğitim ve öğretim alt yapısının durumu hakkında bilgiler verdi. Temel Tıp Bilimlerinde araştırma alt yapısının büyük bir kapasite ile hizmette olduğunu belirten Prof. Dr. Akdemir, klinik araştırmaların tek bir merkezden yönetilip, süreçlerin daha etkin ve hızlı işletilebilmesi için Sakarya Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimini (SAUKAM) kuracaklarını, SAUKAM’ın hem hastanemize hem de üniversitemize, ekonomik ve akademik bakımdan üst düzey yayın ve benzeri katkıları olacağını ifade etti. Dekan Prof. Dr. Akdemir, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinden birisi olduğunu ve 2017 yılında indeksli yayın bakımından ilk sıraya yükseldiği belirtti.

“Klinik Araştırmalar ülke ekonomisine katkı sağlıyor”

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, “Tüm dünyada özellikle son 20 yılda klinik araştırmalara sağlanan finansal destekler, Tıbbi Onkolojiye ve Onkoloji ile ilişkili bilim dallarına ve araştırmalara doğru yönelmiştir. Klinik araştırmaların öncelikle ülke ekonomisine, kurumların bütçesine ekonomik katkılar sağlamaktadır. Klinik araştırmalara dahil olan hastaların daha iyi ve daha ileri, daha çağdaş, daha güncel bilimsel gelişmelerden faydalanarak daha kaliteli bir sağlık hizmeti almaktadır. Klinik araştırmalarla hastaların yeni hastalıkların, nadir hastalıkların tedavisinde yeni tedavi yöntemleri bulunmasında yeni ilaç ve cihaz geliştirilmesinde tek yoldur. Dünyada klinik araştırmaların en sık ve en fazla sayıda yapıldığı ülkeler olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu’dur. Ülkemiz, Ortadoğu’ da İsrail’den sonra en fazla klinik araştırma yapan ülkedir. Fakat, büyüklüğü itibariyle dünya ilaç piyasasında en fazla bu piyasaya para harcayan 16’ncı ülke olmasına rağmen araştırmalardaki yeri hala 30 ila 36’ncı sıralardadır” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Köse, Başkent Üniversitesi Klinik Araştırmalar birimindeki deneyimlerini paylaştı. Doç. Dr. Köse, klinik araştırmalar birimlerinin 2017 yılında 9 milyon TL doğrudan yurt dışından ülkemize döviz kazandırdığını söyledi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Dairesinden Uzman Eczacı Kübra Ebru Taşkent Sağlık Bakanlığı’nın özellikle Türkiye’de klinik araştırmaları en çok destekleyen bu konudaki gayretleri en çok önemseyen kurum devlet kurumu olduğunu vurguladı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde henüz kurulma aşamasında olan klinik araştırmalar biriminde görev alan öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cemil Bilir, Doç. Dr. Vedat Bayoğlu ve Doç. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu kuruluş çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdiler.

Toplantının sonunda Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, önümüzdeki 3-4 ay içinde daha geniş katılımla bir çalıştay yapmayı planladıklarını belirterek katılımcılara teşekkürlerini iletti.