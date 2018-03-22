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Kereste atölyesinde yangın çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kereste atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan bir kereste atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten...

Kereste atölyesinde yangın çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kereste atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan bir kereste atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten...

22 Mart 2018 Perşembe 12:30
Kereste atölyesinde yangın çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kereste atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan bir kereste atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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