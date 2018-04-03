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İtfaiye teşkilatı eğitimde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler devam...

İtfaiye teşkilatı eğitimde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler devam...

03 Nisan 2018 Salı 13:26
İtfaiye teşkilatı eğitimde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler devam ediyor. Temel İtfaiye Er Eğitimi kapsamında Yangınlara Müdahale, Trafik Kazalarına Müdahale, Yüksek Açı ve İplere Erişim teorik ve pratik bir şekilde itfaiye erlerine gösterildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İtfaiye teşkilatı olarak her zaman Sakarya’nın 7/24 hizmetindeyiz. Çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğumuz eğitimlerimiz devam ediyor. Sakarya’ya daha iyi hizmet edebilmek ve personelimizin bilgilerini tazelemek için eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
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