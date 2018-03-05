Fikir Sanat Akademisi’ne 800 başvuru gerçekleşti

Akademik programların yanı sıra ulusal ve uluslararası bir çok etkinliğe de ev sahipliği yapan Serdivan ve Fikir Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi kayıtları sona erdi.

Akademik Kültürel Çalışmalar, Sosyal Kültürel Çalışmalar, Edebi Çalışmalar, Geleneksel Sanatlar ve Müzik Akademisi alanlarında bu dönem 27 farklı programla katılımcılarını misafir edecek olan Anadolu’nun Akademisi’ne 800 başvuru gerçekleşti. Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada; internet ortamında başvuruda bulunan katılımcıların akademik jüri tarafından gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda seçtikleri programlara yerleştirildiği belirtildi. Her dönem olduğu gibi bu dönem de duayen isimleri katılımcılarıyla buluşturan Fikir ve Sanat Akademisi, Bahar Dönemi’nin açılış programını, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken ile gerçekleştirdi. Prof. Dr. Dürüşken, Akademik Bilginin Tarihi’ni ele aldığı derste, Akademi fikrinin Antik Çağ’dan günümüze kadar uzanan serüvenini öğrencileriyle paylaştı.

Konuyu Felsefe tarihinin önemli filozofları Platon ve Aristoteles’ten örneklerle katılımcılarına aktaran Çiğdem Dürüşken, “Akademi fikri; beden ve ruh terbiyesini birbirinden ayırmayan, hem ruhen hem de bedenen güzel insan ideali peşinde koşan bir anlayıştır. Bu düşünce doğrultusunda, Platon ve Aristoteles araştırmayı, tartışmayı ve öğrenip öğretmeyi amaçlayan birer okul kurarlar. Bu sistem günümüz akademisinin temelini oluşturur” dedi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yetkililerinden yapılan açıklamada; Bahar Dönemi kapsamında ders programlarına, ’Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları, Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi ve Nota Okuma ve Yazma’ dersleri ile 5 Mart Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.