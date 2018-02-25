Faik Baysal Kütüphanesi minik okurları ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi okullardan gelen minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi Orhangazi İlkokulu ve Özel Açılım Okulu öğrencilerini misafir etti. Orhangazi İlkokulu’nun 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile Özel Açılım Okulu öğrencileri, öğretmen ve velileriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret ederek kütüphanecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okuma saati de düzenleyen öğrenciler, kitapları inceledi. Okul öğretmenleri, öğrencilerin kütüphaneleri tanımaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve kitap sevgisi edinmeleri amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin kütüphaneye düzenledikleri ziyaretlerin önemine değinen ve öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kitap sevgisi kazanması ve okuma alışkanlığı edinmesi gerektiğini ifade eden Faik Baysal Kütüphane Sorumlusu Çetin Şahin, “Kütüphanemizde yılın her döneminde öğrencileri ağırlıyoruz. Kütüphane ve kitaplar hakkında bilgiler veriyoruz. Bütün okullardan öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kütüphanemize bekliyoruz. Haftanın yedi günü açık olan Faik Baysal Kütüphanemiz, yaklaşık 25 bin kitapla okurlara hizmet veriyor. Çocuk kitaplığının da bulunduğu kütüphanemizde, üyelerimize ödünç kitap hizmeti de sunuyoruz” dedi.