Etbalık ve TOPÇA Kavşakları trafiğe açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Erenler’de hayata geçirilen yağmursuyu projesinde imalatlar devam ediyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Etbalık ve TOPÇA Kavşakları arasında gerçekleştirilen yağmursuyu imalatlarının tamamlanarak yolun trafiğe açıldığı ifade edildi. Proje kapsamında Etbalık ve TOPÇA Kavşakları arasında sürdürülen çalışmalar ise sona erdi. Konu ile ilgili olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimizin 24 saat aralıksız çalışmaları sonucunda Etbalık ve TOPÇA Kavşakları arasındaki çalışmalar tamamlanarak güzergah trafiğe açılmıştır. Yolun bozulan kısımları kısa süre içerisinde asfaltlanacaktır. Ekiplerimiz çalışmalarına Uluyol Caddesi güzergahında devam edeceklerdir” denildi.