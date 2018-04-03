Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya 9 Nisan’da Akyazı’ya geliyor

Akyazı Belediyesi Kültürel ve Sosyal etkinlikleri kapsamında 09 Nisan Pazartesi günü Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı ‘Etkili İletişim ve Motivasyon ile Aile içi iletişim’ konulu konferansları vermek üzere Akyazı’ya geliyor.

Aile bireyleri arasında iletişimi kuvvetlendirmek genç bireyleri ve öğrencilere ise etkili iletişim ile birlikte motivasyonu sağlamak amacıyla Akyazı Belediyesi tarafından Kültürel ve Sosyal etkinlikler kapsamında Akyazı’ya gelecek olan Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya 09 Nisan Pazartesi günü Akyazı Kılıçoğlu Düğün salonunda iki farklı konuda konferans verecek. İlk olarak lise öğrencileri için büyük önem taşıyan moral ve motivasyon konusunun üzerinde detaylıca durarak eğitim hayatında en çok yapılan yanlışlar ve bunların nasıl giderilebileceği hakkında önemli bilgilerin yer aldığı ‘Etkili İletişim ve Motivasyon’ konulu konferansı saat 11.00 ve 14.00’de iki seans halinde verecek olan Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya bu konferansın ardından akşam saat 20.00’de aile fertleri arasında yaşanan iletişim kopuklukları, nedenleri ve çözümlerinin yer aldığı Aile içi iletişim konulu konferansı verecek.