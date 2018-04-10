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Dr. Rüstem Keleş: “Su tesisatları kaliteyi etkiler”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sıhhi Tesisatçılar, Kaloriferciler ve Doğalgazcılar Esnaf Odası Başkanı Emre Muti ve yönetimini SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı.Yeni...

Dr. Rüstem Keleş: “Su tesisatları kaliteyi etkiler”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sıhhi Tesisatçılar, Kaloriferciler ve Doğalgazcılar Esnaf Odası Başkanı Emre Muti ve yönetimini SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı.Yeni...

10 Nisan 2018 Salı 17:12
Dr. Rüstem Keleş: “Su tesisatları kaliteyi etkiler”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sıhhi Tesisatçılar, Kaloriferciler ve Doğalgazcılar Esnaf Odası Başkanı Emre Muti ve yönetimini SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı.

Yeni yönetime ve Başkan Emre Muti’ye hayırlı olsun dileklerini ileten Dr. Rüstem Keleş, vatandaşlara sağlıklı su ulaştırılmasında ve su kayıplarının azaltılmasında su tesisatı kalitesinin de önemine dikkat çekti. Şehrin birçok bölgesinde yeni hatlar inşa ettiklerini, eskiyen ve depremde hasar gören hatları yenilediklerini vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Şu anda kullandığımız malzemeler çok uzun ömre sahip, darbelere karşı dayanıklı ve esnek malzemeler. Bu anlamda şehrimizde sağlam altyapı inşa etmek için büyük yatırımları hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın musluklarına ulaşan suyun kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birisi de su tesisatları. Su kayıplarının önüne geçilmesi noktasında da nitelikli malzeme ve işçilikle döşenmiş tesisatlar büyük önem arz ediyor. Bu konuda oda başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla inşallah işbirliği içerisinde hareket edeceğiz” dedi.
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