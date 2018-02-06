Büyükşehirli Karateciler Milli Takımla İspanya’da

Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı’nın başarılı sporcuları Enes Erkan, Şeyda Burucu ve Fatih Şen, 10-11 Şubat tarihlerinde İspanya’da, 14 Şubat Çarşamba günü ise Dubai’de Karate One Premier Lig müsabakaları için tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı’nın başarılı sporcuları Enes Erkan, Şeyda Burucu ve Fatih Şen, 10-11 Şubat tarihleri arasıdna İspanya’nın Guadalajara şehrinde yapılacak Karate One Premier Lig’de tatamiye çıkacak. Milli Takımla birlikte 7 Şubat Çarşamba günü İspanya’ya gidecek olan başarılı sporcular, daha sonra 14 Şubat Çarşamba günü Dubai’de gerçekleştirilecek Karate One Premier Lig için yeniden tatamide olacak. Sporculara başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Karate Milli Takımı’nın Dünya’da adından söz ettirmeye devam edeceğini söyledi.

Bayraktar sözlerinin devamında, “Milli takımımız son günlerde Avrupa’nın farklı şehirlerinde mücadelelere çıkıyor. Karate Ligi’nde Fransa’nın ardından şimdi de İspanya ve Dubai’de sporcularımız Milli formayla mücadele edecek. Fatih Şen, Avrupa Karate Şampiyonası’ndan bronz madalyayla döndü. Kulübümüz sporcusunun elde ettiği bu başarıdan gurur duyduk. Şimdi yeni başarılar, madalyalar, şampiyonluklar için sporcularımız yola çıkıyor. Rabbim yardımcıları olsun. Başarılar” diye konuştu.