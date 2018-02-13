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Büyükşehir Basket, TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımında Antrenör Selçuk Ernak, zorlu karşılaşma için taraftarları İstanbul’a davet etti.Türkiye Kupası’nda oynanacak...

Büyükşehir Basket, TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımında Antrenör Selçuk Ernak, zorlu karşılaşma için taraftarları İstanbul’a davet etti.Türkiye Kupası’nda oynanacak...

13 Şubat 2018 Salı 13:32
Büyükşehir Basket, TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımında Antrenör Selçuk Ernak, zorlu karşılaşma için taraftarları İstanbul’a davet etti.

Türkiye Kupası’nda oynanacak TOFAŞ mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Selçuk Ernak, “Taraftarlarımız Yeşilgiresun maçında bize çok büyük destek oldu. Yeşilgiresun takımı alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği için çok tehlikeli bir maç ve rakip olacağını düşünüyorduk. Çok hızlı ve skorer oyuncuları var. Bizi kendi düzenimizin dışına çıkartabiliyorlar. Ama maçın başında çok kararlı ve stratejimize bağlı kalarak oynadığımız için maçın sonuna kadar büyük bir tehlike yaşamadık diyebilirim” dedi.

Türkiye Kupası maçlarında taraftarları İstanbul’a davet eden Koç Ernak, “Türkiye Kupası son 8’i çok keyifli bir turnuva olur. Her zaman sürprizlere açık bir turnuvadır. Biz ligdeki ilk senemizde bu turnuvaya katılma hakkı elde ettiğimiz için sevinçli ve gururluyuz. Mutlaka bunun tadını çıkartacağız. Bütün gücümüzle de TOFAŞ maçına hazırlanıp o maçtan sürpriz bir sonuç çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Seyircimiz İstanbul’da da bizim yanımızda olursa Türkiye Kupası maceramız çok daha keyifli bir hal alır” diye konuştu.

Yeni transferlerin uyumu hakkında da açıklamalarda bulunan Koç Ernak, “Yeni transferlerimiz takıma beklediğimden daha çabuk uyum sağladılar. Ersin zaten çok uzun yıllar ülkemizde oynamış üst düzey ve tecrübeli bir oyuncu. Birkaç gün içerisinde sanki yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi kaynaştı takımla. Gian Clavell’den uyum süreci ile alakalı ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Fakat o da özellikle takımdaşlık ve bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyleri öğrenme açısından çok çabuk mesafe kat etti. İkisinin de takımımız için sezonun geri kalan kısmında çok başarılı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
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