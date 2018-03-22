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Bilişimin sağlık sektöründeki yeri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından “Sağlık Bilişimi” adlı etkinlik düzenlendi.SAÜ Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe özel bir hastanede Bilgi Sistemleri Sorumlusu olarak görev...

Bilişimin sağlık sektöründeki yeri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından “Sağlık Bilişimi” adlı etkinlik düzenlendi.SAÜ Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe özel bir hastanede Bilgi Sistemleri Sorumlusu olarak görev...

22 Mart 2018 Perşembe 13:54
Bilişimin sağlık sektöründeki yeri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından “Sağlık Bilişimi” adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe özel bir hastanede Bilgi Sistemleri Sorumlusu olarak görev yapan Selman Keskin ve Kardelen Yazılım İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdülkadir Küpeli konuşmacı olarak katıldı. Hastanede bilişim sistemlerinin uygulanma sürecinin ve sağlık yönetiminin bilişim sektöründeki yerinin konuşulduğu etkinliğe sağlık sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler ilgi gösterdi.

Selman Keskin, hastanelerde verilen hizmetlerin devamlılığına dikkat çekerek, “İnsan hayatı kadar önemli ve çok değerli bir süre kapsamında hizmet veren hastanelerde, hizmetlerin takip edilmesi, kayıtların düzenli girilmesi ve bunların kontrollerinin yapılması oldukça önemli bir yere sahiptir. Hastane Yönetimi Bilgi Sistemlerinin bu hizmetlerin yürütülmesinde sistemin temelini oluşturuyor. Sağlıkta bilişim günümüzde oldukça önemli bir yere sahip ve vazgeçilmez bir konumda bulunuyor” dedi.

Kardelen Yazılım İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdülkadir Küpeli de etkinlikte sağlık yönetiminin bilişim sektöründeki yeri konusunu öğrencilere açıkladı. Sağlık sektöründe bilgi sistemlerinin önemine dikkat çeken Küpeli, bir sağlık yöneticisinin sahip olması gereken özelliklere de değinerek, “Bu sistemler verimliliği arttırmada, maliyetleri düşürmede, kaliteyi geliştirmede, örgüt içi ve örgüt dışı iletişim sürecinin etkinliğini arttırmada önemli bir unsurdur Sağlık yöneticisi psikoloji, sosyoloji ve ekonomiyle ilgili olmalı. Sorumluluk duygusu ve ikna gücüne sahip, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve iletişimi iyi olmalı. En önemlisi ise iyi bir insan olmalı” diye konuştu.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.
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