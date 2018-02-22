Başkan Yılmazer’den esnaf ziyareti

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Esnaf ziyaretine belediyeyi ilgilendiren konulardaki istek ve temennilerini dinleyen Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, esnaflarla sohbet etti ve ikram edilen çayları içti. Esnafla sık sık bir araya gelen Başkan Yılmazer, “Fırsat buldukça mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Bunu her hafta rutin olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugünde esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlar ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her çalışmamız, halkımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Sapanca halkına layık olma gayreti içindeyiz. Teknik hizmetlerin haricinde, sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Sapanca’mızı hak ettiği noktaya taşımak amacı içinde hizmet vermekteyiz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz aksamadan devam edecektir” dedi.

Karaoğlanoğlu Cadde esnafları, cadde boyunca yapılan düzenlemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Cadde esnaflarından Levent Şirin, “Sapanca Belediyesi tarafından yenilenen caddeler hem biz esnafların hem de müşterilerimizin takdirini almıştır. Sapanca’mıza yakışan bir cadde oldu. Modern bir görünüme kavuşan caddemizde, esnaflar, yayalar, engellilerin tek tek düşünülmüş olması önemli bir ayrıntı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.