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Başkan Toçoğlu’ndan esnaf odalarına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş ile Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş’i ziyaret etti.Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası ve Adapazarı Ziraat Odası’nı...

Başkan Toçoğlu’ndan esnaf odalarına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş ile Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş’i ziyaret etti.Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası ve Adapazarı Ziraat Odası’nı...

13 Nisan 2018 Cuma 15:33
Başkan Toçoğlu’ndan esnaf odalarına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş ile Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş’i ziyaret etti.

Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası ve Adapazarı Ziraat Odası’nı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye olarak esnaf temsilcileriyle uyum içerisinde olduklarını söyledi. Toçoğlu, “Yaptıklarımızın haricinde daha büyük hedeflere odaklanmalıyız. Bu vesileyle yeni dönemde odalarımıza başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” dedi.

Oda başkanlarına yeni dönemde başarı dileklerini ileten Başkan Toçoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Toçoğlu, “Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası ve Adapazarı Ziraat Odası’nı ziyaret ettik. Çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Yeni dönemin her iki odamız için de hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz esnaf odalarıyla, temsilcileriyle güzel bir birlikteliğimiz var. Her zaman bir araya geliyor, her konuyu rahatlıkla konuşabiliyoruz. Hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz. Yaptıklarımızın haricinde daha büyük hedeflere odaklanmalıyız. Bu vesileyle yeni dönemde odalarımıza başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” diye konuştu.
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