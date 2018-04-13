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Başkan Toçoğlu, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Elmas ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünden YÖK Kalite Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi.Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a yeni görevinde başarılar dileyen...

Başkan Toçoğlu, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Elmas ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünden YÖK Kalite Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi.Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a yeni görevinde başarılar dileyen...

13 Nisan 2018 Cuma 15:34
Başkan Toçoğlu, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Elmas ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünden YÖK Kalite Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a yeni görevinde başarılar dileyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, rektörlük görevi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise Büyükşehir Belediyesi ile üniversite işbirliğinin Sakarya’ya büyük katkılar sağladığını belirterek Başkan Toçoğlu’na destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Toçoğlu, “Sakarya Üniversitesi şehrimizin en önemli eğitim kurumu ve büyük bir marka değeridir. 80 binin üzerinde öğrenciye hizmet sunan üniversitemiz eğitim kalitesi ve başarıları ile ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve işbirliği içerisinde çalışmaları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Prof. Dr. Elmas’a YÖK Kalite Kurulu Bakanlığı görevinde de başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.
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