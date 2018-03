Başkan Toçoğlu: “Uydu şehirlere dönüşmeyeceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent’e kazandırılacak Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleşen törene Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, UCI Eksperi Thomas Alier, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, “Bugün hem bizim için hem de bölgede yaşan hemşerilerimiz için çok özel bir gün. 170 dönüm üzerine inşa edeceğimiz Ayçiçeği Vadisi hemşerilerimizin yeni buluşma noktası haline gelecek. Bisiklet Adası projemiz 2020 yılında ilimizde gerçekleştirilecek Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Projemiz içerisinde bisiklet dünyası, satış ofisleri, VIP Salon, velodrom ve dağ bisikleti parkurları yer alacak. Ayrıca 4,5 km’lik parkurun yanı sıra bin kişilik seyirci tribünü, 2 adet seyirci terası, gölet ve yanında bulunan kafeteryası ile şehrimize gelen misafirlere muhteşem bir ev sahipliği imkanı sunacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Projemizin temel atma töreninde bir araya gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Şehrimiz, her geçen gün, büyüyor ve gelişiyor. Büyükşehir olarak bizler de, Sakarya’yı daha yaşanabilir hale getirmek için, gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Sakarya, geleceğin şehridir, Yenikent de, Sakarya’nın geleceğidir. Çok şükür, Yenikent bölgemiz her geçen gün gelişiyor, daha yaşanabilir hale geliyor. Yenikent’te birçok projeyi hayata geçirdik. Çeşitli sosyal donatı alanları kazandırdık. Atıl durumda olan binaları işlevsel hale getirdik. Yenikent, üniversite semti olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün Sakarya’ya ve Yenikent’e değer ve canlılık katacak bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Dünyada ve Türkiye’de birçok şehir, doğal güzelliklerden taviz vererek gelişmek zorunda kalıyor. Biz ise doğal güzelliklerimizi koruyarak, şehrimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Sakarya, yeşillikler şehridir ve yeşillikler içinde bir şehir olarak gelişecektir. Büyükşehir olarak, ne yaptığımızın bilincindeyiz. Başka şehirlere benzemeyeceğiz, onları örnek almayacağız, onlar gibi uydu şehirlere dönüşmeyeceğiz. Tam tersine Sakarya, mimarisiyle, yaşanabilir alanlarıyla, doğal güzellikleriyle örnek alınacak şehir olacak. Şehirciliğimizin temelinde insana, tabiata ve tüm canlılara saygı yer alıyor. Çocuklarımızı, doğadan, gökyüzünden mahrum etmeyeceğiz. Yeşili ve mavisiyle; doğaya uyumlu yatay mimarisiyle; güçlü sosyal dokusuyla; kültürel zenginliğiyle Sakarya, her geçen gün daha da yaşanabilir hale gelecek. Bu anlayışın bir sonucu olarak, bugün temelini atacağımız projemizin yanı sıra, şehrimize çok değerli projeler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Sakarya Nehri’ni şehir ile buluşturarak, Sakaryapark’ı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yenikent bölgemize, Korucukpark ve Yenikentpark’ı kazandırdık. Ferizli ilçemize canlılık katan bir park inşa ettik. Pamukova’da Esentepe Park’ı tamamladık. Seyir Kulesi ile şehrimizde bir ilk olacak Maltepe Park’ı, yakın bir zamanda tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hendek ve Arifiye ilçelerimizde çeşitli projelerimiz devam ediyor” dedi.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Bugün temelini atacağımız ve çok kısa süre içinde halkımızın hizmetine sunacağımız Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Projemiz de bu misyonla hazırladığımız bir proje. Bu alanı, ailelerin huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, her kesimden insanların spor yapabilecekleri, doğal güzellikler içinde, bir vadiye dönüştürüyoruz. 170 dönüm arazi üzerinde hayata geçireceğimiz Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Projesi, şehrimizin sosyal yaşantısına hediye edilecek, hoşça vakitlerin geçirildiği yeni bir adres olacak. Projemiz; çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için fitness, koşu ve yürüyüş alanları, kafeterya, gölet ve 150 araçlık otopark ve zengin sosyal donatı alanlarını kapsayan kompleks bir proje. Bisiklet Adası projesi ile birlikte Yenikent bisikletle anılacak. Sakarya, sporla anılan bir şehir. Büyükşehir olarak sporu hayatın bir parçası olarak görüyor ve sporun çeşitlendirilmesi ve tabana yayılmasına yönelik yatırımlara devam ediyoruz. Spor tesisleri inşa ediyor, sporun her dalında sporcular yetiştiriyor, bisiklet yolları yapıyor, şehrimizin spor yelpazesini genişletiyoruz. Bugün temelini atıp kısa sürede hizmete sunacağımız Bisiklet Adası, aynı zamanda 2020 yılında Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde şehrimizde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Bisiklet Adası tüm donatılarıyla şehrimize gelen misafirlere muhteşem bir ev sahipliği imkânı sunacak” diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Sakarya ekonomisiyle tarımıyla turizmiyle gittikçe gelişen büyüyen önemli illerimizin başında. İhracatta 7. sıradayız. Tarımsal anlamda da büyük gelişmeler var. Şehrimizde birçok tarım ürünü yetişiyor. Yurtdışından ithal edilen süslü bitkileri artık buradan ithal ediliyor. Sakarya gelecekte çok daha iyi olacak. Belediye başkanlarımız birçok çalışma gerçekleştiriyorlar. Sakarya sanayide çok ileride. Bugün burada çok güzel bir hizmetin temelini atmak üzere bulunmaktan çok memnunum. Bu tesis bize onur ve gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde önemli bir yarışmaya, Dünya Bisiklet Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Ayrıca sosyal donatılarıyla bu mahalleye ve bölgeye hayat verecek bir projenin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.