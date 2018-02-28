Başkan Toçoğlu: “Serdivan’da su kaybını yüzde 75 azalttık”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Tunatan’da gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Poyraz, Ali Oktar, Ayhan Kardan, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile AK Parti Serdivan teşkilat üyeleri yer aldı. Gerçekleşen toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Ülke olarak önümüzde çok ciddi bir süreç var. 2019 seçimleri bizler için çok önemli. Sakarya’da yerel yöneticiler olarak AK Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte güzel ve anlamlı işlere imza atıyoruz. Elbette bazı eksiklikler olabiliyor. Bu noktaları tamamlayacak olan kişiler bizzat sizlersiniz. Art arda iki seçim gerçekleştireceğimiz 2019’a beraberce hazırlanmalıyız. Serdivan zaten planlı gelişmesiyle Sakarya’da ön plana çıkmış, örnek teşkil eden bir ilçemiz. 11 Mart Pazar günü de Cumhurbaşkanımızı Serdivan’da ağırlayacağız. Sizler için büyük bir onur” diye belirtti.

“Serdivan’ın geleceğine yatırım”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “100 bin nüfusa sahip Serdivan’da günün belli saatlerinde oluşan araç yoğunluğunu azaltmak için 140 metre çapında saatte 6 bin araç kapasiteli dönel kavşağı Yazlık’ta inşa ettik. Yazlık- Kipa arasındaki 300 metrelik yolun yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bağlar Caddesi’nde düzenlediğimiz çalışmalar sonucunda caddeye yeni bir çehre kazandırdık. Sakarya’da sporun geleceğine dönük en önemli yatırım olma özelliği taşıyan Ekrem Karaberberoğlu Tesislerini önce ilçemize sonra ilimize kazandırdık. Medeniyet Bulvarı ile Kampüs ulaşımına rahatlık getirdik. Tunatan Kavşağı ve Kampüs Hattı ulaşımı için alternatif bir güzergahı şehre hediye ettik. Böylece hem üniversite öğrencilerimiz hem de bölgede ikamet eden vatandaşlarımız projemizle ilgili oldukça güzel geri dönüşlerde bulundular. Hızırilyas İçmesuyu Artırma Tesisi ve 32 Evler arasında Şehrin 3 Girişi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 25 milyonluk asfalt çalışması gerçekleştirdik. Serdivan’da önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemize inşa ettiğimiz Türkiye’de 193 tesis arasında revizyona ihtiyaç duymadan 3 tesisten birisi olan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ile 7 ilçemizin sularını dünya standartlarında arıtıyoruz. Bildiğiniz gibi 1999’da yaşanan acı depremin ardından Serdivan’ın içmesuyu şebekesi yenilenmemişti. Bu şebeke hem eski hem hasarlı olduğu için bölgede ciddi manada su kaybı yaşanıyordu. Tabi bu durum su kalitesini etkiliyor, suyun kontrolünü zorlaştırıyordu. Şu anda 35 milyonluk proje ile ilçemizin içmesuyu altyapısını baştan aşağıya yeniliyoruz. Son derece dayanıklı malzemelerle modern içmesuyu altyapısı kuruyoruz” dedi.

“Yağmursuyu çalışmaları sürüyor”

Yağmursuyu çalışmalarından da bahseden Toçoğlu, “200 kilometre olarak inşa ettiğimiz bu hattın belirli noktalarına basınç odalarını yerleştireceğiz. Bu odalar vasıtasıyla hattı mevcut takip sistemine entegre edecek, suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli gözlem altında tutacağız. Yaşanabilecek olası bir depremin ardından kısa sürede devreye alınabilecek şekilde inşa edilen yeni altyapıyla Serdivan’da suyun kalitesini de yükselteceğiz. Kayıp kaçak oranlarını ise yüzde 15-20 seviyelerine indirmeyi hedefliyoruz. İmalatını tamamlayıp devreye aldığımız kesimlerde kayıp kaçak oranını yüzde 75 azalttık. Yine Serdivan’da yağışlı havalarda sıkıntı yaşanan bölgelere yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İlçede sıkıntı yaşanan diğer bölgeler içinde yağmursuyu projelerimiz var. İnşallah bunları da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Güzel bir aile oluşturduk”

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Teşkilatlarımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde zaman zaman bir araya geliyoruz. Varsa ilçemizin problemlerini kaynağından öğrenip beraberce nasıl çözüm bulabiliriz konusunu değerlendiriyoruz. Çok şükür ki ilimizde ve 16 teşkilatımızda çok güzel bir birlik ve beraberlik atmosferi var. Tüm yöneticilerimizle güzel bir aile oluşturduk. Teşkilatlarımızda böylesine birlik ve beraberlik olunca Allah bereketini veriyor. Her gittiğimiz ilçede Serdivan benimsenen ve özlem duyulan bir yer olarak söyleniyor. Sizler için mutluluk verici bir şey. Planlı gelişmesiyle Serdivan’ın gelişimini hep beraberce görüyoruz. Serdivan’ın yükselişinde emeği olan herkesten Allah razı olsun. AK Parti dünyada adalet bekleyenlerin partisidir. Bir düşünce ve iyilik hareketidir. Şimdi seçime gidiyoruz. Zaten sahadayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Sahada birlik ve beraberliği sergilediğimiz sürece inşallah bizler başarılı olacağız. Cumhurbaşkanımız 11 Mart Pazar günü şehrimize gelecek. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlayacağız” şeklinde konuştu.