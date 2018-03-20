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Başkan Toçoğlu otobüs ve servisçi esnafıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SESOB Başkanı Hasan Alişan ile Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Cevat Demir ile toplantıda bir araya geldi.Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıya...

Başkan Toçoğlu otobüs ve servisçi esnafıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SESOB Başkanı Hasan Alişan ile Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Cevat Demir ile toplantıda bir araya geldi.Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıya...

20 Mart 2018 Salı 17:02
Başkan Toçoğlu otobüs ve servisçi esnafıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SESOB Başkanı Hasan Alişan ile Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Cevat Demir ile toplantıda bir araya geldi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz ve daire başkanları katıldı. Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Cevat Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ile otobüs ve servis aracı esnafımızın taleplerini görüşmek üzere bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemizle iyi bir diyoloğa sahibiz. Esnaflarımızın taleplerini ilettik. İnşallah bu uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odamızın taleplerini görüşmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ile buluştuk. Başkanımızla her konuyu rahatlıkla görüşebiliyoruz. Başkanımız odamızın ve esnaflarımızın hep yanında oldu. Çok iyi bir uyum yakaladık. Esnaflarımız ve odamız adına Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Esnaf odası temsilcileriyle iyi bir uyum yakaladıklarını belirterek konuşmalarına başlayan Başkan Zeki Toçoğlu ise, “Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Hasan Alişan ile Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Cevat Demir ile bir araya geldik. Otobüsçüler ve Servis Araçları esnafımızın taleplerini konuyla ilgili tüm bürokratlarımızla dinledik. Esnaflarımızın görüşleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz. Çok şükür ki Sakarya bu konuda Türkiye’ye örnek durumdadır. Esnafımızın Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tüm sorunlarını çözmeye hazırız. Bugünkü toplantıda esnaf temsilcilerimiz bazı konulardaki taleplerini dile getirdiler. Biz bu taleplerin hepsini not aldık. Ekibimizle birlikte değerlendireceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde esnafımızın bu sorunlarını çözmek için gerekli adımları atmış olacağız” şeklinde konuştu.
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