Başkan Toçoğlu milli sporcular ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya’da ikamet eden milli sporcular ile bir araya geldi.

Reisoğlu Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Milli Takım antrenörleri ve sporcular yer aldı. Gerçekleşen toplantıda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, “İl Müdürlüğü olarak 16 ilçemizde, 54 branşta spor faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Sakaryamızın gururu olan, uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcu kardeşlerimi üstün gayretleri, azim ve inançlarından dolayı tebrik ediyor, yetiştirilmelerinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere antrenör ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yapacağımız çalışmalar ile spor şehri Sakaryamızı ulusal ve uluslararası alanda zirveye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Sporun, sporcunun ve gençliğin her daim yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyor, sporcularımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye belirtti.

“Sporun ve sporcunun yanındayız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Spor hayatımızın vazgeçilmez ve en önemli parçalarından birisidir. Büyükşehir olarak şehrimizde spor kültürünün gelişmesi, sporun vatandaşlarımız tarafından sevilmesi, şehrimizde başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere yönelmesi için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Spor noktasında geçmişe uzanan köklü bağları, yetiştirdiği yetenekli sporcuları ve yapıları itibariyle spor konusunda kabiliyetli insanlarıyla Sakarya bir spor şehri. Bizler de böyle bir şehirde her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldık. Altyapıya, ulaşıma, şehir estetiğine ne kadar önem veriyorsak spora, kültüre, sanata, gençliğe ve eğitime de o denli önem veriyoruz. Büyükşehir Spor Kulübümüz futbol, basketbol, hentbol, karate, bisiklet, kano, yüzme, atletizm ve atıcılık gibi birçok farklı branşta çalışmalarını sürdürüyor. Sakaryasporumuzun altyapı sorumluluğunu üstlendik. Futbolcu fabrikası şehrimizde yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Büyükşehir Basketbol Spor Kulübünü kurarak şehrimize farklı bir renk getirdik. Ekibimiz kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde Süper Lig’e yükselmeyi başararak şehrimize büyük sevinç yaşattı. Şu an ligde çok iyi gidiyoruz. İnşallah seneye Avrupa’da olacağız. Hemşehrilerimiz kulübü sahiplendi. 5 bin kişilik salonumuzda dolu tribünler önünde oynuyoruz” dedi.

“Başarılar göğüsümüzü kabartıyor”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “2020 yılında belki de bugüne kadar şehrimizde gerçekleştirilmiş en büyük spor organizasyonuna imza atacak, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşecek olan Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Şampiyona için hazırlıklarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu şampiyonanın şehrimizin tanıtımına büyük katkı sunacağına yönelik inancımız tam. Ayrıca bisiklet sporunu sevdirmek adına yapacağımız çalışmalarla şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına da vesile olacağı kanaatindeyiz. Karatede hem bayanlar hem erkekler kategorilerinde mücadele eden çeşitli yaş gruplarından sporcularımız, hem kulübümüz hem de Milli Takımımız adına elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyorlar. Diğer branşlarda da başarılı sonuçlar ardı ardına geliyor. Bu başarıların arkasında spora olan inancımız, bağlılığımız ve şehrimize duyduğumuz sonsuz güvenimiz var. Şehrimizde spor kültürünü geliştirmek ve spor yaygınlığını arttırmak adına tesisleşme noktasında da ciddi yatırımlar yaptık. Erenler’e şehrin ilk sentetik sahasını kazandırdık. Sakaryasporumuzun altyapısı için Ekrem Karaberberler Altyapı Tesisleri’ni inşa ettik. Akyazı’da modern bir spor tesisini tamamladık. Taraklı’yı sentetik saha ile buluşturduk. İtfaiye Daire Başkanlığımızın yanında Harmanlık Sentetik Sahasını yaptık. Sapanca Hacımercan’da modern bir spor tesisi inşa ediyoruz.Spora başlarken ilk adımların atıldığı, sportif yaşantının canlılığını her zaman koruduğu amatör spor kulüplerimize yardımlarımız sürüyor. Bu sezon için amatör kümede mücadele edecek 160 futbol, 13 karate, birer masa tenisi, judo, kick boks, basketbol, güreş, jimnastik ve yüzme kulüplerimiz için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na 500 bin TL değerinde malzeme yardımında bulunduk. Sporun yaygınlaştırılması noktasında hepimize büyük görevler düşüyor. Hep birlikte sporu yaygınlaştırmalıyız, geliştirmeliyiz. Biz spordan, iyilikten, güzellikten, temiz havadan, topraktan, hayattan, barıştan ve bunlarla beslenerek yaşayan şehirden yana olursak bunu başarırız. Sakarya doğasıyla, yatay mimarisiyle, kültür, sanat hayatıyla, trafikteki duyarlılığıyla ve sportif kimliğiyle Türkiye’ye örnek şehir olacaktır” şeklinde konuştu.