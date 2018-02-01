Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin planlı büyümesi için çalıştıklarını belirterek, kentin imarını korumanın, kentin geleceğini kurmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın ve mahallede ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Umre’den dönen Muhtar Yılgın’ı ziyaret eden Başkan Toçoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle buluştu. Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın, ziyareti dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti.

Planlı büyüme

Şehrin planlı bir şekilde büyümesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün Alandüzü Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız Erdem Yılgın ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sohbet ortamında gelişen muhabbetimizde imar konusu da gündemimize geldi. Her zaman ifade ediyoruz; tarım alanlarını, yeşil alanları, meydanlarımızı, parklarımızı korumalı, planlı bir şekilde büyümeliyiz. Gelişigüzel büyüme gelecek yıllarda hataya dönüşür” dedi.

Ahlaki ve insani sorumluluklar

Başkan Toçoğlu belediye başkanlarının yönettiği şehirlere karşı ahlaki ve insani sorumlukları olduğunu belirterek, “99 yılında belediye başkanı seçildim. Şehirlerin geleceğine zarar verecek işlerden uzak durmalıyız. Bugün imarda yapılacak yanlışlar gelecek yıllarda telafisi çok zor sıkıntılara yol açabilir. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Yeşil alanları, tarım alanlarını korumak mecburiyetindeyiz. Biz Sakarya’da belli bir plan dahilinde, şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekçi adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak imar konusunda ilk gün hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız. Kentin imarını korumak, kentin geleceğini kurmaktır. Aksi durumda boş bulduğumuz her yeşil alanı, tarım alanını, parkları, meydanları beton binalarla doldurmak bizim sorumluluk anlayışımızla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.