Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin planlı büyümesi için çalıştıklarını belirterek, kentin imarını korumanın, kentin geleceğini kurmak olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Alandüzü...

Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin planlı büyümesi için çalıştıklarını belirterek, kentin imarını korumanın, kentin geleceğini kurmak olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Alandüzü...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:06
Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin planlı büyümesi için çalıştıklarını belirterek, kentin imarını korumanın, kentin geleceğini kurmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın ve mahallede ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Umre’den dönen Muhtar Yılgın’ı ziyaret eden Başkan Toçoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle buluştu. Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın, ziyareti dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti.

Planlı büyüme

Şehrin planlı bir şekilde büyümesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün Alandüzü Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız Erdem Yılgın ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sohbet ortamında gelişen muhabbetimizde imar konusu da gündemimize geldi. Her zaman ifade ediyoruz; tarım alanlarını, yeşil alanları, meydanlarımızı, parklarımızı korumalı, planlı bir şekilde büyümeliyiz. Gelişigüzel büyüme gelecek yıllarda hataya dönüşür” dedi.

Ahlaki ve insani sorumluluklar

Başkan Toçoğlu belediye başkanlarının yönettiği şehirlere karşı ahlaki ve insani sorumlukları olduğunu belirterek, “99 yılında belediye başkanı seçildim. Şehirlerin geleceğine zarar verecek işlerden uzak durmalıyız. Bugün imarda yapılacak yanlışlar gelecek yıllarda telafisi çok zor sıkıntılara yol açabilir. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Yeşil alanları, tarım alanlarını korumak mecburiyetindeyiz. Biz Sakarya’da belli bir plan dahilinde, şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekçi adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak imar konusunda ilk gün hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız. Kentin imarını korumak, kentin geleceğini kurmaktır. Aksi durumda boş bulduğumuz her yeşil alanı, tarım alanını, parkları, meydanları beton binalarla doldurmak bizim sorumluluk anlayışımızla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu
Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu
Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”
Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”
Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı
Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim