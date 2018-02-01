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Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yağcılar Mahallesi Göl Sokak’ta yaptırılan spor parkını ziyaret ederek çocuklarla masa tenisi oynadı.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park...

Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yağcılar Mahallesi Göl Sokak’ta yaptırılan spor parkını ziyaret ederek çocuklarla masa tenisi oynadı.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:16
Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yağcılar Mahallesi Göl Sokak’ta yaptırılan spor parkını ziyaret ederek çocuklarla masa tenisi oynadı.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı geçen hafta tamamlanan içinde Basketbol, Voleybol, Beton Masa Tenisi ve kauçuk zeminden yapılan mini çocuk parkını gezdi. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği parkta çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Dişli, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Parkın içinde bulunan halka tatlıcısından aldığı tatlı ve ayranları kendi elleriyle çocuklara dağıtan Başkan Dişli, daha sonra çocuklarla Masa Tenisi oynadı. Hidayet Cami Dernek Başkanı Mahmut İnan ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Dişli’ye cami derneklerinin hemen yanında yaptırılan spor tesisi için Başkan Dişli’ye teşekkür etti.
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