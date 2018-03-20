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Başkan Dişli esnafı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Yenicami esnafını ziyaret etti.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, şehrin geleceği için esnafla daha sık bir araya geliyor. Başkan Dişli esnafla bir araya gelerek sorunları şehrin sahipleriyle...

Başkan Dişli esnafı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Yenicami esnafını ziyaret etti.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, şehrin geleceği için esnafla daha sık bir araya geliyor. Başkan Dişli esnafla bir araya gelerek sorunları şehrin sahipleriyle...

20 Mart 2018 Salı 17:02
Başkan Dişli esnafı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Yenicami esnafını ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, şehrin geleceği için esnafla daha sık bir araya geliyor. Başkan Dişli esnafla bir araya gelerek sorunları şehrin sahipleriyle istişare ettiklerini ifade etti. Yenicami esnafını gezen başkan Dişli esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak, kentin daha yaşanılabilir bir konuma getirilmesi amacıyla şehrin sahipleri olan esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Yenicami esnafını gezen Başkan Dişli, esnafla gün boyu sohbet ederek istişarede bulundu.
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