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Başkan Alemdar İl Jandarma Komutanı Yiğit’i ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit’i makamında ziyaret etti.Başkan Yusuf Alemdar, askeriyle, polisiyle tüm kolluk kuvvetlerinin asayişin temini ve sürekliliği için önemli bir görevi...

Başkan Alemdar İl Jandarma Komutanı Yiğit’i ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit’i makamında ziyaret etti.Başkan Yusuf Alemdar, askeriyle, polisiyle tüm kolluk kuvvetlerinin asayişin temini ve sürekliliği için önemli bir görevi...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:48
Başkan Alemdar İl Jandarma Komutanı Yiğit’i ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit’i makamında ziyaret etti.

Başkan Yusuf Alemdar, askeriyle, polisiyle tüm kolluk kuvvetlerinin asayişin temini ve sürekliliği için önemli bir görevi özveriyle yerine getirdiklerini belirterek, “Bizler de bu görevin ifası noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Emniyet teşkilatımızla, jandarmamızla birlikte koordine içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Bu vesileyle İl Jandarma Alay Komutanımız Cengiz Yiğit’e ve tüm askerlerimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Alemdar’a teşekkür etti.
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