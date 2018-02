Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan Belediye Meclis toplantısının gündem öncesi söz alan Başkan Alemdar, geçtiğimiz günlerde vefat eden Belediye Meclis üyesi Mahmut Yılmaz’ı anarak; vefatının herkesi derinden üzdüğünü, kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine de sabır dileğinde bulunduğunu ifade ederek; “Meclis Üyemiz Mahmut Yılmaz’ın vefatı hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisi herkes tarafından sevilen, sayılan birisiydi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim ailesine, sevenlerine, bizlere sabır versin. Meclisimizin tekrar başı sağ olsun” dedi.

Başkan Alemdar, Mahmut Yılmaz’ın vefatı sonrası meclis üyesi olarak göreve başlayan Metin Kocabey’e de yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. İlave bir gündem maddesinin eklendiği meclis toplantısında toplam 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Vefat eden meclis üyesi Mahmut Yılmaz’ın yerine, Meclis Denetim Komisyonuna kapalı zarf usulü yapılan oylama ile Ahmet Çalışkan seçildi. Ayrıca işaretle yapılan oylamalar neticesinde; Yusuf Karaca İmar Tetkik Komisyon üyeliğine, Metin Kocabey de Marmara Belediyeler Birliği yedek üyeliğine seçildi.

“Asıl teşekkür onlara”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine hitap eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugün açıklanan 2017 nüfus verilerinde Serdivan’ın nüfusunun 133 bin 477 olarak belirlendiğini ifade ederek bu veriler nezdinde Serdivan’ın il genelindeki nüfus artışına yüzde 40,3 oranında katkı sağladığını belirtti. Bu verilerin, 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de Serdivan’ın öncelikli tercih edilen ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, “Bizim görevimiz hizmet üretmek. Her şeyin en güzeline layık hemşehrilerimiz için vizyon projerimizi hayata geçirmek. Daha güzel bir Serdivan için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki, burada asıl teşekkür, bizlerin her zaman yanında olan, fikirleri ve önerileri ile bizleri besleyen Serdivanlı hemşehrilerimizindir. Serdivan’da hayata geçen her projenin altında aslında hemşehrilerimizin imzası vardır. İlçemizi bundan sonra da birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.