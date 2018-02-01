Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.Serdivan Belediye Meclis toplantısının gündem öncesi söz alan Başkan Alemdar, geçtiğimiz günlerde vefat...

Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.Serdivan Belediye Meclis toplantısının gündem öncesi söz alan Başkan Alemdar, geçtiğimiz günlerde vefat...

01 Şubat 2018 Perşembe 16:52
Başkan Alemdar: “Bu başarının altında hemşehrilerimizin imzası vardır”

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan Belediye Meclis toplantısının gündem öncesi söz alan Başkan Alemdar, geçtiğimiz günlerde vefat eden Belediye Meclis üyesi Mahmut Yılmaz’ı anarak; vefatının herkesi derinden üzdüğünü, kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine de sabır dileğinde bulunduğunu ifade ederek; “Meclis Üyemiz Mahmut Yılmaz’ın vefatı hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisi herkes tarafından sevilen, sayılan birisiydi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim ailesine, sevenlerine, bizlere sabır versin. Meclisimizin tekrar başı sağ olsun” dedi.

Başkan Alemdar, Mahmut Yılmaz’ın vefatı sonrası meclis üyesi olarak göreve başlayan Metin Kocabey’e de yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. İlave bir gündem maddesinin eklendiği meclis toplantısında toplam 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Vefat eden meclis üyesi Mahmut Yılmaz’ın yerine, Meclis Denetim Komisyonuna kapalı zarf usulü yapılan oylama ile Ahmet Çalışkan seçildi. Ayrıca işaretle yapılan oylamalar neticesinde; Yusuf Karaca İmar Tetkik Komisyon üyeliğine, Metin Kocabey de Marmara Belediyeler Birliği yedek üyeliğine seçildi.

“Asıl teşekkür onlara”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine hitap eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugün açıklanan 2017 nüfus verilerinde Serdivan’ın nüfusunun 133 bin 477 olarak belirlendiğini ifade ederek bu veriler nezdinde Serdivan’ın il genelindeki nüfus artışına yüzde 40,3 oranında katkı sağladığını belirtti. Bu verilerin, 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de Serdivan’ın öncelikli tercih edilen ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, “Bizim görevimiz hizmet üretmek. Her şeyin en güzeline layık hemşehrilerimiz için vizyon projerimizi hayata geçirmek. Daha güzel bir Serdivan için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki, burada asıl teşekkür, bizlerin her zaman yanında olan, fikirleri ve önerileri ile bizleri besleyen Serdivanlı hemşehrilerimizindir. Serdivan’da hayata geçen her projenin altında aslında hemşehrilerimizin imzası vardır. İlçemizi bundan sonra da birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu
Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu
Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’
Başkan Toçoğlu, ’’Kentin imarını korumak kentin geleceğini kurmaktır’’
Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı
Başkan Dişli, yeni yapılan parkta çocuklarla tenis oynadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim