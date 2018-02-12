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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Serdivan’nda

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile bir araya geldi.Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başbakan...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Serdivan’nda

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile bir araya geldi.Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başbakan...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:21
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Serdivan’nda

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile bir araya geldi.

Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Serdivan’da hayata geçirilen projeler hakkında Başkan Alemdar’dan bilgi alırken, Afrin’deki harekat ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin herhangi bir terör örgütüne sessiz kalamayacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Zeytin Dalı Operasyonu’nun amacına ulaşana kadar devam edeceğini belirtti. Türk halkının Afrin’de gerçekleşen operasyon hakkında bilgi sahibi olmasının önemine de değinen Işık, konunun ehemmiyetinin her ortamda ve her fırsatta vatandaşlara aktarılması gerektiğini belirtti.

Serdivan’daki çalışmaları yakından takip ettiğini de dile getiren Fikri Işık; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu’na da gerçekleştirilen kongreler sonrası yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
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