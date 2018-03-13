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Askerler, Başkan Akcan’ın ismini obüs topunun üstüne yazdı

Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan’ın ismi askerler tarafından Zeytin Dalı Harekatında kullanılan obüslerden atılan topunun üzerine yazıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018 günü başlattığı operasyon...

Askerler, Başkan Akcan’ın ismini obüs topunun üstüne yazdı

Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan’ın ismi askerler tarafından Zeytin Dalı Harekatında kullanılan obüslerden atılan topunun üzerine yazıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018 günü başlattığı operasyon...

13 Mart 2018 Salı 14:22
Askerler, Başkan Akcan’ın ismini obüs topunun üstüne yazdı

Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan’ın ismi askerler tarafından Zeytin Dalı Harekatında kullanılan obüslerden atılan topunun üzerine yazıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018 günü başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, kahraman Mehmetçiği ve güvenlik güçlerini yerinde ziyaret etmişti. Ziyaret sonrasında görev yapan askerler anı olması sebebiyle hareketta kullanılan obüslerden atılan topunun üzerine Başkan Akcan’ın ismini yazdı.

Başkan Hasan Akcan’da bu güzel anıdan dolayı yaptığı açıklamada, “Bu aziz milletin bekası için savaşan mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize mevlam güç kuvvet versin. Birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.
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