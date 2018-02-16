Arifiye Park’ın temeli atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye’ye inşa edilecek park projesinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, siyasi parti ve STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, teşkilat mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Arifiye Park’ın 10 dönüm bir alana sahip olduğunu belirterek, ’’İçerisinde bir kafeterya, 300 metrekare kapalı, 400 metrekare açık alan, havuz, basketbol sahası, futbol sahası, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları ve kaykay pistimiz bulunuyor. Arifiye Park’ın temel atma törenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Arifiye’nin hızla gelişen bir ilçe olduğunu ifade ederek, ’’Bu hızlı gelişme ile Arifiye yaşanabilir bir ilçe oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na bugüne kadar Arifiye’ye kazandırmış olduğu bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerimiz devam ediyor. Bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemiz birçok proje ile Arifiye’yi geliştirmeye devam ediyor. Farklı alanlarını bünyesinde barındıracak Arifiye Park projesini bizlere kazandırdığı için Arifiye halkı adına Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

15 milyonluk asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi olarak temel önceliklerinin Sakarya’yı daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu belirten Başkan Toçoğlu, ’’Bütün hizmetlerimizi bu anlayış doğrultusunda yürütmekteyiz. Arifiye ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için İlçe belediyemizle birçok projeyi hayata geçirdik, önemli yatırımlar yaptık. Özellikle altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeye çalıştık. İlçemize modern bir meydan kazandırdık. 15 milyonluk asfalt çalışması gerçekleştirdik. İlçemizin ana arterlerini ve güzergahlarını yeni yüzüne kavuşturduk. Kemaliye, Kışlaçay, Çınardibi ve Boğazköy mahallelerinde 13 kilometrelik içmesuyu projemizi tamamladık. Kollektör hattı çalışmalarımızla yaklaşık 9 kilometrelik hat döşedik. Su kayıplarını azaltmak için 6,5 milyonluk bir projeyi hayata geçirerek, Arifiye-Hacımercan-Çaybaşı Yeniköy Bölgesel İçmesuyu Projesi kapsamında 35 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ettik. İnşallah 2023’e kadar Arifiye’yi sağlam altyapı ile buluşturmak için önemli içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Arifiye’ye yeni duble yol

Başkan Toçoğlu, Arifiye’de Yeni Hal Kompleksi’ni inşa ettiklerini belirterek, ’’Sakarya Nehri üzerinde inşa edeceğimiz yeni köprü ile geçişler daha güvenli ve hızlı bir şekilde olacak. 1. OSB ile SATSO yeni duble yolu için de ihalemizi gerçekleştirdik. Bin 600 metre uzunluğundaki yeni arterimiz için kısa süre içerisinde çalışmalarımızı başlatacağız. Bisiklet yollarıyla, aydınlatmasıyla ve çevre düzenlemesiyle sözkonusu güzergâh, modern bir görünüme kavuşacak. İmar planlarımızda yer alan ve Terminal Kavşağı’ndan Arifiye merkezinde bulunan okullar bölgesine kadar olan bölgede de yeni bir bölünmüş yolu hayata geçireceğiz. Tankpalet Fabrikası ile Demiryolu arasında kalan bin 670 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki arteri hizmete alarak Arifiye’ye yeni bir çevreyolu kazandıracağız” dedi.

Arifiye Park 2018’de açılacak

Arifiye parkın 2018 yılında hizmete açılacağını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir olarak şehrimize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Arifiye ilçemizde de yeni bir park projesini hayata geçiriyoruz. 10 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Arifiye Park’ı inşallah 2018 yılında tamamlayarak hizmete sunacağız. İlçemizin yeni buluşma noktası olacak Arifiye Park, zengin sosyal donatı alanlarıyla pek çok ihtiyaca cevaplar üretecek. Projemizin içerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kafe-restoran, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, basketbol sahası ve otopark yer alacak. Arifiye Park’ta ağaç dikimleri de gerçekleştirecek yemyeşil bir parkı Arifiyeli hemşerilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kutlu yürüyüşümüz devam edecek

Başkan Toçoğlu hizmetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, ’’Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere en kaliteli, en faydalı hizmetleri üretmenin arzusu ve heyecanı içindeyiz. İçinden geçtiğimiz şu zor günlerde biz çalışma azmimizden hiçbir şey kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu günleri aşıp aydınlık bir geleceği kucaklayacağız. Bu vesile ile sınır ötesinde mücadele eden kahraman vatan evlatlarına dualarımızı gönderiyoruz. Şehit kardeşlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de saygı ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bütün dünya bir araya gelse bu milletin kutlu yürüyüşünü durduramayacaktır. Bir taraftan ülkemizi her türlü şer odaklarından kurtarmaya çalışırken bir taraftan da şehirlerimizi, mahallerimizi, köylerimizi mamur etmeye devam edeceğiz. Hepimiz ülkemiz için, vatanımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.