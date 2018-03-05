Arifiye Belediyesinde taşeron işçi listesi açıklandı

Arifiye Belediyesinde başvurusu kabul edilen işçi listesi açıklandı.

Arifiye Belediyesi tarafından taşeron işçilerin kadroya geçeceği yeni uygulamaya kabul edilen personellerin listesi açıklandı. Arifiye Belediyesi bünyesinde çalışan 68 taşeron personelin başvurusu kabul edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başvurusu kabul edilen personelin uygulamalı sınavları 07 Mart Çarşamba ve08 Mart Perşembe günü 09:30-17:30 saatleri arasında belediyemiz yıkama eleme tesisinde yapılacaktır. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, “Taşeron işçilerin kadroya geçeceği yeni uygulama kapsamında başvuruları kısa süre önce tamamlamıştık. Kriterlerin değerlendirilmesinin ardından, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 68 personelimizin işçi statüsüne geçme talebi kabul edildi. Oluşturulan komisyon tarafından 68 işçi arkadaşımızın başvurusu kabul edildi. İşçi arkadaşlarımızın uygulamalı sınavı; 07 Mart Çarşamba ve08 Mart Perşembe günü 09:30-17:30 saatleri arasında Belediyemiz Yıkama Eleme Tesisinde yapılacaktır. Şimdiden kendilerine hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.