Arifiye Belediye Başkanı Karakullukçu: "100 bin nüfusa göre hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’yu makamında ziyaret etti.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, devam eden çalışma ve projeler hakkında Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı’ya bilgi verdi. Başkan Karakullukçu, Arifiye’de 100 bin nüfusa göre, yatırım program ve alt yapı hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

İlçede hızlı bir yapılaşma olduğunu söyleyen Başkan Karakullukçu, "Biz de Kaymakamlık ve belediye olarak, hızlı nüfus artışına karşı su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet alt yapılarının yenilenmesi, şebeke olmayan yerlerde şebekelerin yapılması işleri ile ilgili SEDAŞ, SASKİ, AGDAŞ ve Türk Telekom nezdindeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. İlgili kurumlar yatırım programları dahilinde ilçemizdeki çalışmalarını hızlandırdı. Tabi alt yapı çalışması olduğu için mevcut cadde ve sokaklarımız bozuluyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bozulan yerleri geçici yama yaparak düzeltiyor. İlçemizdeki alt yapı çalışmaları tamamlandığında, cadde ve sokaklarımızdaki sıcak asfalt ve parke kaplama çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız" dedi.

Arifiye’de 100 bin nüfusa göre, yatırım program ve alt yapı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Başkan Karakullukçu, "Bunun yanında, Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan Gar binamızın büyük bir kısmı vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Müftülük kompleksinin projesi tamam. İnşallah kısa bir süre içerisinde inşaat başlayacak. Arifiye Park projemiz hızla ilerliyor, yine Sakarya Nehrinin diğer kıyısında bulunan mahallelerimizle olan ulaşımı çok rahatlatacak olan, Karaaptiler Mahallesi’nde yapılan köprü inşaatımız devam ediyor. SEDAŞ müdürümüz ile mevcut elektrik şebekelerinin kapasitelerinin artırılması konusunda da görüşmelerimiz oldu. Bu konuda çalışmalar başlatıldı. Telefon ve internet alt yapılarının kapasite artırımı ve fiber kablo çekilmesi konusunda mutabakat sağladık. Onlarda 2018 yılı içerisinde, yatırım programları dahilinde çalışmalarını başlatacaklar. İlçe devlet hastanemiz konumundaki Toyotasa hastanesinin inşaatı başladı. O da, bir yıl içinde artan kapasitesi ve modern yüzüyle, Arifiyelilerin hizmetine girecek. Yine, Atatürk Caddesinin trafik yükünün azaltılması için Tank Palet Fabrikasının yanından Şehirler arası otogara kadar uzanan ikinci caddemizin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Arifiye’de 100 bin nüfusa göre, yatırım programlarımızı ve alt yapı hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaların, daha modern bir Arifiye olabilmesi için olduğunu ifade eden Karakullukçu, "Tabi, külfetsiz hizmet olmuyor. Gerek alt yapı çalışmaları konusunda, gerek toplu konut ve site inşaatları nedeniyle bozulan yollar yüzünden vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekiyor. Bu bakımdan gösterdikleri sabır ve anlayış için de kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yapılan tüm çalışmaların vatandaşımızın yaşam kalitesinin artırılması ve daha modern bir Arifiye için olduğunu bilmelerini isterim" şeklinde konuştu.