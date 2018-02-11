Alkol çalan hırsız kardeşler yakayı kısa sürede ele verdi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tekel büfesinin camını kırarak alkol çalan ve daha önceden de hırsızlık suçundan kayıtları bulunan ağabey ve kardeşi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Küpçüler Mahallesi’nde bulunan bir tekel büfesine gelen D.G. ve O.G, büfenin camını kırarak içeri girdi. Girdikleri büfe içerisinden alkol çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlığın hemen ardından olay yerinde incelemede bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şahısları çaldıkları malzemeler ile birlikte kısa sürede gözaltına aldı. Yaşları 16 ve 17 D.G. ile O.G. isimli şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.