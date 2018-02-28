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Akyazı Kent Konseyi toplantısı gerçekleşti

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, ilçeye atanan Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli toplantıda bir araya geldi.Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan,...

Akyazı Kent Konseyi toplantısı gerçekleşti

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, ilçeye atanan Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli toplantıda bir araya geldi.Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan,...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:01
Akyazı Kent Konseyi toplantısı gerçekleşti

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, ilçeye atanan Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli toplantıda bir araya geldi.

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tutar, Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Ahmet Durmuş, Belediye Meclis Üyeleri Alim Gül ve Abdullah Hikmet Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Handan Bilgiç, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Ela Özten, Kent Konseyi Gençlik ve Çocuk Meclis Başkanı Sultan Murat Tosun, Kaymakamlık Yazı İşleri Cengiz Bilgin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Genel Sekreter Yasemin Sal Özyiğit katıldı.

Akyazı Kent Konseyi sekreteri Yasemin Sal Özyiğit Kaymakam Çiçekli’ye Kent Konseyinin yapmış oldukları ve yapacakları projeler ile ilgili bilgi verildi. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan toplantıda yaptığı açıklamada, “En önemli gündem maddemiz geçtiğimiz toplantılarda da konuştuğumuz gibi Madde Kullanımı ile ilgili alınacak tedbirler ve çalışmalar, bu amaçla Belediye olarak güzel bir projeler hazırlıyoruz. Birinci önceliğimiz Kent Konseyi olarak, Toplum Bilinci için toplantılar ve Eğitim seminerleri düzenliyoruz. Ardından bu konuda sıkıntılı olan vatandaşlarımıza nasıl yardımcı oluruz sorusuna cevap arayarak ve projeler üreterek gerekeni yapacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli ise, “Başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm Kent Konseyi üyelerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda bizler de yanlarında olacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her çalışmada birlikteyiz” diye konuştu.
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