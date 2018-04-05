AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.

Ziyarette AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erkut Aşoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da hazır bulundu. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın çalışmaları hakkında Bölge Koordinatörü Yıldırım’a bilgi veren AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken yaş ortalaması olarak Sakarya’nın en genç teşkilatlanmasına sahip olduklarını belirtti.

“Serdivan’la kardeşlik hukukumuz var”

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ise Yıldırım’ın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek “Sayın Koordinatörümüz deneyimli ve birikimli bir insan. Her sıkıntımız olduğunda kendisini aradık ve bize yol gösterdiler. Kongre sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Serdivan teşkilatımızla siyasetin dışında bir kardeşlik hukukumuz var. Belediye başkanımızdan, ilçe başkanımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla bir ahenk içerisindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

“Rehberlik için buradayız”

Rehberlik etme gayesiyle her ilde bir teşkilatı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerin Sakarya ayağında da Serdivan’a misafir olduklarını ifade eden AK Parti Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım da, “Denetlemek için değil rehberlik etmek için buradayız. Bu rehberlikte de illerimizin, ilçelerimizin çalışmaları nedir bunlara bakıyoruz. O ilçenin güzel bir çalışması varsa o çalışmayı da başka illere veya ilçelere aktarıyoruz. Sakarya da bu süreci iyi götürdü. Şu anda tüm teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde gidiyoruz. Bir yerde uyum varsa başarı da vardır. Her seçim önemlidir ama önümüzdeki seçim çok önemli. İnşaallah kazanan yine milletimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hizmet binanız ferahlık veriyor”

Serdivan’ın hızla geliştiğini ve planlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Başkan Yusuf Alemdar ise Yıldırım’a, hayata geçirilen projelerin yanı sıra devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Belediye hizmet binasının mimarisini çok beğendiğini ve insanı ferahlatan bir havası olduğunu belirten Yıldırım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.