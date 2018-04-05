Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.Ziyarette AK Parti Sakarya...

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.Ziyarette AK Parti Sakarya...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:38
AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.

Ziyarette AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erkut Aşoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da hazır bulundu. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın çalışmaları hakkında Bölge Koordinatörü Yıldırım’a bilgi veren AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken yaş ortalaması olarak Sakarya’nın en genç teşkilatlanmasına sahip olduklarını belirtti.

“Serdivan’la kardeşlik hukukumuz var”

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ise Yıldırım’ın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek “Sayın Koordinatörümüz deneyimli ve birikimli bir insan. Her sıkıntımız olduğunda kendisini aradık ve bize yol gösterdiler. Kongre sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Serdivan teşkilatımızla siyasetin dışında bir kardeşlik hukukumuz var. Belediye başkanımızdan, ilçe başkanımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla bir ahenk içerisindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

“Rehberlik için buradayız”

Rehberlik etme gayesiyle her ilde bir teşkilatı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerin Sakarya ayağında da Serdivan’a misafir olduklarını ifade eden AK Parti Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım da, “Denetlemek için değil rehberlik etmek için buradayız. Bu rehberlikte de illerimizin, ilçelerimizin çalışmaları nedir bunlara bakıyoruz. O ilçenin güzel bir çalışması varsa o çalışmayı da başka illere veya ilçelere aktarıyoruz. Sakarya da bu süreci iyi götürdü. Şu anda tüm teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde gidiyoruz. Bir yerde uyum varsa başarı da vardır. Her seçim önemlidir ama önümüzdeki seçim çok önemli. İnşaallah kazanan yine milletimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hizmet binanız ferahlık veriyor”

Serdivan’ın hızla geliştiğini ve planlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Başkan Yusuf Alemdar ise Yıldırım’a, hayata geçirilen projelerin yanı sıra devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Belediye hizmet binasının mimarisini çok beğendiğini ve insanı ferahlatan bir havası olduğunu belirten Yıldırım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Toçoğlu’nun konuğu Prof. Dr. Ökten oldu
Başkan Toçoğlu’nun konuğu Prof. Dr. Ökten oldu
Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya 9 Nisan’da Akyazı’ya geliyor
Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya 9 Nisan’da Akyazı’ya geliyor
Öğrencilerden 2 Nisan’a özel program
Öğrencilerden 2 Nisan’a özel program

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim