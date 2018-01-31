Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2017 yılını değerlendirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Değerlendirme ve Planlama toplantısı yapıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, İstanbul Üniversitesi Teknokent Müdürü Yasin Erol, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Gelişim Merkezlerinde çalışan personeller katıldı. 2017 yılı içerisinde Sosyal Gelişim Merkezlerinde aile ve çocuğa yönelik il ve ilçe bazında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda açılış konuşması yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Toplumda her bireyin üzerine düşen rolü vardır. Kurum olarak toplumumuza desteklenmesinde önemli görevler üstleniyoruz. İnşallah bu birlikteliğimizle ailelerimize, çocuklarımıza, toplumumuza hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye belirtirken çalışmalarında gösterdikleri özveriden dolayı tüm personele teşekkür etti. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu,“Kurumun misyonuna uygun olarak 2017 yılı içerisinde birçok çalışmaya imza attık. Hedefimiz çocuklarımızın daha mutlu bir gelecekle buluşması ve geleceğe güvenle bakmasıdır” dedi.

Değerlendirme toplantısına konuk olarak katılan İstanbul Teknokent Müdürü Yasin Erol, hayal eden çocukların toplumun gelişimine büyük katkıları olduğunu, düşünen ve sorgulayan bireyler ile ancak iyi bir gelecek kurulabileceğini belirtti. İki oturumda gerçekleştirilen toplantı, ikinci dönemde eğitmenlerin 2018 faaliyet planlama toplantısı yapılacağı duyurusunun ardından sona erdi.