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ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ YUTUN!

Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın” dedi.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ YUTUN!

Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın” dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:17
ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ YUTUN!

Zeytin, kullanım alanı o kadar geniş bir meyvedir ki ülkemizde bile özel bir kanun ile zeytin ağaçları koruma altına alınmıştır.

Siyahı, yeşili, hepsi kahvaltı sofralarımızın baş tacıdır. Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz. Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz. Zeyinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır.

Zeytinin meyvesi dışında ağacından yaprağına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Körpe zeytin yaprağını aynı çay gibi demleyerek de içebilirsiniz.

Dr. Fevzi Özgönül, “Nasıl badem, ceviz ve fındığı yiyor ve güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın” dedi. Özgönül şunları kaydetti:

SELÜLOZ İÇERDİĞİ İÇİN SERTTİR

“Zeytin çekirdeği yapısı bol selüloz içerdiği için serttir, çiğnenerek yenilmez fakat bu selülözik maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidi kolaylıkla eriterek içerdiği çok değerli ve bir zeytin ağacının gücünü barındıran özünü ortaya çıkarabilir.

Zeytin çekirdeğinin sahip olduğu bu öz, mide yanması olan kişilerde mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmalarını azaltır, bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık probleminde yardımcıdır. Sindirim sistemini konu alan birçok rahatsızlığı da giderdiği araştırmalarda tespit edilmiştir.

Sabah kahvaltı sırasında yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, en azından selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendirecek ve böylece selüloz içeren birçok yiyeceğin de sindirimini kolaylaştıracaktır.

Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuzda korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ZEYTİNZeytinin Faydaları
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