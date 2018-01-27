Zehir soluyan Bursalılardan maskeli termik santral eylemi

Bursa'da geçtiğimiz günlerde yapılan ölçümlerde hava kirliği normal değerin 10 kat üzerinde çıkmış ve 3 milyon insanın zehir soluduğu anlaşılmıştı. Havası aşırı kirli olan Bursa'da şehir merkezine yapılmak istenen DOSAB Termik Santrali için ikinci ÇED olumlu raporuna karşı çevrecilerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından firma lehine karar verilmesi üzerine yüzlerce çevreci eylem yaptı. Bursa'nın, şehir merkezine yapılması planlanan termik santralle nefes alamayacak hale geleceğini söyleyen vatandaşlar, ağızlarına maske takarak ve düdükler öttürerek eylem yaptı.



Bursa'ya termik santral istemediklerini belirten DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, "Bütün Bursa halkının reddetmesine rağmen, ne hükümet, ne bakanlıklar, de Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi, Bursa halkını erken ölüme ve hastalıklı hayata mahkum edecek DOSAB Termik Santrali'ne karşı çıkmadı. Tersine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılması için her türlü imkanı seferber etti. Türkiye'de ilk kez milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehrin ortasına kömürlü termik santral kurulmak isteniyor. Türkiye'de ilk kez bir sanayi bölgesi yönetimi kendi sınırları içinde termik santral yapmak istiyor. Bursa gibi Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde şehirle iç içe yüzlerce sanayi bölgesi olduğu ve bunların her birinin kendi termik santrallerini kurmak isteyecekleri düşünülürse, yalnızca Bursa için değil, tehlikenin Türkiye için büyüklüğü daha da net ortaya çıkıyor. Üstelik bu termik santral herhangi bir zaruretten değil, o zamanki DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin daha ucuz enerji ve daha fazla kâr hırsı sebebiyle isteniyordu.

DOSAB yöneticileri geçmişte Bursa ovasında tarım alanları üzerine kurdukları kaçak fabrikalarla Bursa'ya yaptıkları ihanetin daha büyüğünü, mahallelerimizin arasına termik santral kurarak devam ettirmek istiyor. Bursa'nın kirli ve sağlıksız olan havasının termik santralle daha çok kirlenmesine izin vermemek, sağlığımızı, havamızı, suyumuzu ve ovamızı korumak için termik santrale hayır diyoruz" dedi.

Yüzlerine maske takan yüzlerce çevreci, yapılmak istenen termik santrali düdüklerle protesto etti.



