Psikolog Aynur Sayım, yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından çocukların uzun bir yaz tatile girdiklerini söyledi. Çocuklar için tatil döneminin, özlediklerini yapmayı planladıkları zaman dilimi olması yanında çocuklara boş zamanın nasıl daha etkin geçirilmesi gerektiğinin de öğretilebileceği bir dönem olduğunu belirten Aynur Sayım, “Önümüzde uzun bir yaz tatili var.Bu tatiliyi değerlendirilmeli.Tatilde hepimiz rutin çalışmalarımıza ara verip kendimizi dinlendirip, eğlenmeyi düşünürüz fakat tabii bunun da bir sınırı, çerçevesi vardır” dedi.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME ÖĞRETİLMELİ

Yaz tatilinin kaliteli zaman geçirmeyi öğrenmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Aynur Sayım, “Çocuk, zamanını iyi yönetmeyi öğrenmiş ise bu tutumu, tatildeki etkinlik ve aktivitelerine, arkadaşları ile nasıl zaman geçirdiğine, zamanının ne kadarını arkadaşlarıyla, ne kadarını kendisine ayırdığına yansıyacaktır. Bizim çocuğumuza kazandırdığımız iç disiplinle ilgili olarak öncelikle çocuğa boş zamanını iyi değerlendirmeyi öğretmeliyiz” diye konuştu.

DOYURUCU GEÇİRİLEN ZAMAN DİNLENDİRİR, MUTLU EDER

Anne ve babanın bu konuda çocuğuna rehber olması gerektiğini belirten Sayım, “Zamanımızı iyi yönetebilmek, zamanı akıllıca kullanıp verimli-üretken sonuç almamızı sağlar. Doyurucu geçirdiğimiz zaman, bizi mutlu edecek, değerli hissettirecek ve dinlendirecektir. Tabii çocuk için tatil, bir dönem boyunca planlı, kurallı bir ortamdan, özgür olduğu, dinlenebildiği daha esnek bir zaman dilimini ifade eder, anne-babaların rehberliği, çocuğun tatili nasıl geçireceği ile ilgili devreye girmelidir” şeklinde konuştu.

YAZ TATİLİ İÇİN 4 TAVSİYE

Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, yaz tatili için yapılması gerekenler konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Günlük iş planı yapın: Çocuklar için, aileleri ile birlikte ya da kendiinisiyatiflerinde yapabilecekleri bir iş listesi planlanabilir. Günlük aktiviteleri bir gün önceden planlamak, hedef koymayı ve hedefe yönelik davranmayı da öğretir. Bu da aslında öğretme ve öğrenme sürecidir. Arkadaş seçimleri ve iletişim tekniklerini öğrenmeleri de aynı niteliktedir.

Aktivite planını kendi yapsın: Ailelerin fazla müdahale içermeden, çocuktan beklentiyi yüksek tutmadan, dinlenme ve eğlenmeye fırsat tanıyarak aktivite planı yapmasına yardımcı olmaları önemlidir. Tatilde seçtikleri arkadaşlar, bulundukları ortamlar, aileler tarafından denetlenmeli elbette ama bunu yaparken de fazla baskı kurmadan özenli davranmak önemlidir.

Kısa ders tekrarları yapılmalı: Uzun tatil döneminde çocukların yıl içinde öğrendikleri bilgileri unutmamak ve yeni eğitim dönemine hazırlanmak için günlük planlamalar içinde kısa ders tekrarları ve kitap okuma saatlerinin eklenmesi yararlı olacaktır.

Günlük sorumluluk verin: Çocuklara odasını toplamak, dişlerini fırçalamak gibi günlük sorumlulukların da verilmesi ayrıca spor, satranç, drama gibi sevdiği etkinliklere yöneltilmesinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağının altını çizmek yararlı olacaktır.”

HABER MERKEZİ