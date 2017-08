İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Dizinize ve diğer alt vücut eklemlerine yüklenen ağırlık eklemlerinizin yıpranmasına neden olmasının yanı sıra Romatoid Artrit gibi uzun yıllar tedavi gerektiren kronik hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Mevcut kilonuzun yüzde 10’unu bile verseniz, bu hastalıklara yakalanma riskinizde azalma görülecektir. Sağlıklı kilo başta insülin direnci olmak üzere Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinizi azaltan önemli bir etmendir. Düzenli ve dikkatli beslenmenin yanı sıra haftanın 5 günü 30’ar dakika yapacağınız egzersizle kilo kaybı sağlayarak kan şekerinizi kontrol altına alabilirsiniz” dedi.

İYİ HUYLU KOLESTEROLÜNÜZÜ YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

Halk arasında kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL’nin sağlıklı beslenme ve ilaçlarla düşürebileceğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Ancak iyi huylu kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini yükseltmek daha zordur. Egzersiz yaparak ve vücut yağını kaybederek iyi huylu kolesterol düzeyinizi 60 mg/dl’nin üzerine çıkarabilir ve kalp hastalığına yakalanma riskinizi düşürebilirsiniz. Depolama ve enerji için yağ taşıyan parçacıklar olan trigliserid düzeyinin 150 mg/dl seviyesine inmesini sağlayarak kalp krizi ve inme ile karşılaşma ihtimalinizi azaltabilirsiniz. Ekstra vücut ağırlığı, arter duvarlarına karşı kanınızı zorla iter. Bu da kalbin daha zor çalışmasına neden olur. Kilonuzda yüzde 5’lik bir azalma kan basıncınızı yaklaşık 5 puan düşürebilir. Bu nedenle tuzla vedalaşın ve bol miktarda sebze, meyve ve az yağlı süt ürünlerine sofranızda yer açın. Özellikle karın bölgesindeki yağlanma, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutan insülinin gereğinden fazla salgılanmasına ve kan şekeri seviyenizin yükselmesine neden olabilir. Biraz kilo kaybı, bu etkinin tersine çevrilmesini sağlar” diye konuştu.

KANSER RİSKİ OLMASIN

“Kilo vermenin sizi hastalıklara karşı koruduğunun açık bir kanıtı olmasa da; ekstra vücut ağırlığı, göğüs, kolon, karaciğer, böbrekler, yumurtalıklar, serviks ve prostat dahil olmak üzere pek çok kansere yakalanma ihtimalinizi artırır” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Fazla kilolu kişilerin boğazlarının arkasında ekstra dokuları olduğu için bu doku uyku sırasında düşerek solunum yolunuzu tıkayabilir. Bu, özellikle de kalbiniz için, her türlü sağlık sorununa neden olabilecek bütün gece boyunca nefes almayı bırakmanıza yol açan uyku apnesine zemin hazırlar. Yağ hücreleri, özellikle de karnın çevresindeki hücreler, tüm vücudu dokuya tahriş edip vücudunuza zarar verebilecek kimyasalları serbest bırakabilir. Bu artrit, kalp hastalığı, kalp krizi ve inme gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. yüzde 10 kilo kaybıyla bu maddelerin miktarını düşürebilir ve ciddi bir hastalığa yakalanma riskinizi düşürebilirsiniz. Kilolarınızdan tamamen kurtulmanızı ve her istediğinizi yemenizi sağlayacak mükemmel bir diyet yok; ancak bazı temel kurallar var. Meyve ve sebze porsiyonlarınızı azaltın. Yağsız ve işlenmemiş proteinler tüketmeyi tercih edin. Yağsız et ve deniz ürünleri, baklagiller, fındık tüketin. Beyaz ekmek ve beyaz pirinç gibi rafine edilmiş tahılları, çok ekmekli ekmek, kahverengi pirinç ve yulaf ezmesi gibi tahıllarla değiştirin.”

HABER MERKEZİ