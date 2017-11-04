Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Çetin Sayaca, yaşlılarda sık görülen yutma güçlüğünü (disfaji) her 25 yetişkinden birinin yaşadığını söylüyor.

DÜNYADA YAYGIN BİR SORUN

Çetin Sayaca, bir yudum su içerken öksürmeye ya da boğulmaya neden olan disfajinin dünyada oldukça yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Sayaca, “Yutma, ağza alınan katı ve sıvı besinlerin, güvenli bir şekilde yemek borusu vasıtasıyla mideye iletilmesidir. Besinin bu yolculuğunda bir kısmı yutma ile midede değil de akciğerlerde son buluyor ise yutma güçlüğü (disfaji) var demektir. Yaşlı hastalarda sıkça gördüğümüz disfaji, aslında her 25 yetişkinden birinin yaşadığı ama çoğunlukla anlamlandıramadığı bir durum. Amerika’da 16 milyon, Avrupa da ise 40 milyonun üzerinde kişi yutma bozukluğuna sahip. Ülkemizde yutma güçlüğü çeken insanların sayısı net olarak bilinmiyor” şeklinde konuştu.

Çocuk, genç, erişkin ya da yaşlı çok farklı yaş gruplarını ciddi oranda etkileyen yutma bozukluğunun anlaşılmasının zor bir sorun olduğunu belirten Sayaca, bu durumun tedavi edilebildiğini söyledi.

YAŞA BAĞLI DOĞAL BİR SÜREÇ

Kişinin bir sıkıntı olduğunu fark etmesine rağmen bunun bir bozukluk olduğunu düşünmediği için geçiştirdiğini belirten Sayaca, “Kişi bu durumu ya yaşa bağlamakta ya da başka hastalıkların getirdiği doğal bir süreç olarak kabul etmektedir. Genel olarak yutma bozukluğu olan kişiler bu probleme ikincil olarak gelişen hastalıklarla mücadele etmeye çalışmaktan tedavi için bizlere çok geç gelmektedir. Tabii bu süreç, hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, hastalık ilerlemekte ve başka sorunlar tabloya eklenmektedir. Asıl problem olan yutma sorununun çözülememesinden dolayı da tekrarlayan ateşli akciğer hastalığı, kilo kaybı, su kaybı gibi hastalıklarla baş etmeye çalışmaktadırlar” açıklamalarını yaptı.

Yutma güçlüğünün önemli bir sorunun habercisi olabildiğini ifade eden Çetin Sayaca, “Çünkü yutma güçlüğü, yaşlanmanın dışında, çoğunlukla bir hastalığa bağlı olarak gelişir. Birlikte görüldüğü hastalıklar arasında inme (felç), Parkinson, kas hastalıkları, Amyotrofiklateral Skleroz, Multiple Skleroz (MS), trakeostomi varlığı, baş-boyun kanserleri yer almaktadır. Nörolojik hastalığı olan bireylerin yüzde 75’inde, inme hastalarının ise yüzde 40’ında, sağlıklı yaşlı bireylerin yüzde 15. 1’inde ve Serebral Palsili çocukların yüzde 85’inde yutma güçlüğü görülmektedir” ifadelerinde bulundu.

BOĞAZDA TAKILMA HİSSİ BELİRTİ

Sayaca, eğer su veya katı gıdalar yutarken ara ara da olsa öksürüyor, boğazınızda takılma hissi yaşıyorsanız bir de yemek yerken boğazınızı temizleme ihtiyacı duyuyorsanız, bunların yanı sıra; istediğiniz yemeği yemekten kaçınıyorsanız ve/veya tekrarlayan akciğer hastalığınız varsa, bu belirtilerin yutma bozukluğu olabildiğini söyledi.

Sayaca, bu tip sorunlarda en yakın uzman doktora başvurulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Eğer size yutma bozukluğu tanısı konulursa, üzülmeyin” diyen Çetin Sayaca, “Çünkü yutma bozukluğunun tedavisi var, sadece tanı ve tedavi için geç kalmayın yeter. Yutma problemleri üzerinde uzmanlaşmış terapistinizin uygulayacağı özel egzersiz ve tekniklerle harika sonuçlar alabilirsiniz. Yutma güçlüğünüz varsa, çözümü de var” diye konuştu.

HABER MERKEZİ