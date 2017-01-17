Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, mide kanserinin hızla ilerleyen ve yayılan bir kanser türü olduğunu söyleyerek, “Kanser, genellikle ülser şeklinde başlıyor. Çevre organ ve lenf bezlerini etkileyen mide kanseri; lenfatik yolla, kan yoluyla ve karın içinde ekim yoluyla yayılabilir. Mide tümörü, midenin dış tabakasının içinden büyüyerek pankreas, özefagus veya bağırsak gibi çevre organların içine doğru uzanabilir. Mide kanseri hücreleri kan yoluyla karaciğer, akciğerler ve diğer organlara yayılabilir” dedi.

İLK SIRADA YER ALIYOR

Mide kanserinin dünyanın her bölgesinde var olduğunu ancak bazı bölgelerde sıkça görüldüğünü dile getiren Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Birçok ülkede erkeklerde, kadınlara oranla iki kat daha fazla görülebilir. En sık 45-50-60’lı yaşlarda görülebilir. Ayrıca ekonomisi düşük olan toplumlarda da, sıkça görülebilir. Öyle ki; dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırada mide kanseri yer alıyor” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ “DİYET”

Mide kanserinin tam olarak sebebinin bilinmediğini vurgulayan Yıldırım, “Mide kanseri için kabul gören risk etkenleri sıralarsak; mide kanserli hastaların çoğu 72 yaş veya üzerinde. Cinsiyet olarak erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. En önemli risk faktörü ise diyettir. Aşırı tuzlu yiyeceklerden dolayı mide kanseri riski artmaktadır. Korunmak için ise taze sebze meyvelerin yenilmesi önemlidir. C vitamini, sarımsak ve yeşil çay bu hastalığa karşı önlem olarak kullanılabilir” şeklinde konuştu.

SİGARANIN YARATTIĞI ETKİ UZUN SÜRÜYOR

Her kanserde olduğu gibi mide kanserinde de başlıca sebeplerden birinin sigara olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Sigara içenlerde, içmeyenlere göre mide kanseri gelişme riski daha fazladır. Sigara kullanımını bırakmakta fayda vardır. 5 yıl boyunca sigara kullanıp da, sonrasında bırakanlarda bile etkisi hala sürebilir. Çünkü sigaranın vücutta yarattığı etki, yıllarca kaybolmaz. Onun için sigara kullananlar, bir an önce bu kötü alışkanlıklarından vazgeçsinler” ifadelerini kullandı.

TARAMA YAPTIRABİLİRSİNİZ

Midede iltihaba ve diğer problemlere sebep olan durumların da mide kanserine sebep olabileceğini hatırlatan Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Bilinen risk faktörlerinin çoğunu taşıyan kişilerde mide kanseri gelişmeyebilir. Mesela, birçok kişinin midesinde bakteri vardır ama hiç mide kanseri gelişmez. Diğer taraftan bilinen risk faktörü olmayanlarda da, bazen bu hastalık ortaya çıkabilir. Eğer risk taşıdığınızı düşünenler varsa mutlaka doktora görünmelidir. Gerekirse tarama bile yapılabilir” dedi.

KAN TÜKÜRME SIKÇA RASTLANMIYOR

Mide kanseri belirtilerine yönelik konuşan Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Tümörün tipi; klinik özellikleri ve tanısal açıdan birbirine benzeyebilir. Mide kanseri genellikle sinsi seyreden bir hastalıktır. Genellikle oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü olmayabilir. Karında mide bölgesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi ise en sık görülen başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık belirtiler kilo kaybı ve karın ağrısıdır. İştahsızlık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissi diğer belirtilerdir. Kan tükürme sık rastlanan belirti değildir ancak gizli kanama olabilir. Ülser, gastrit ve infeksiyon gibi diğer sağlık problemleri aynı belirtilere sebep olabilir” şeklinde konuştu.

TANI NASIL KOYULUR?

Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, mide kanserinde temel tanı aracının üst gastrointestinal endoskopi olduğunu söyleyerek, “Bu yöntemle mide iç yüzeyi tamamen görülür ve şüpheli alanlardan biyopsi alınarak tanı konulur. Endoskopi ve biyopsi ile mide karsinomlarının %95’den fazlası tanımlanabilir. Tanı kesinleştikten sonra hastalığın derecesinin belirlenmesi için bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, abdominal ultrasonografi ve endosonografi hastalığın yaygınlığını gösterme açısından yararlıdırlar. Diğer bir yöntem de laparaskopidir” diye konuştu.

TEMEL TEDAVİ CERRAHİ MÜDAHALE

Kanserin temel tedavisinin cerrahi olduğunu dile getiren Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Uygulanacak cerrahi yöntemle birlikte kanserin yerine, bölgesel yayılımı olup olmadığına ve uzak yayılımı olup olmadığına bakılır. Mide kanserinde uygulanacak ameliyat için genellikle göbek üstü orta hat kesisi daha uygun oluyor. Yemek borusu alt kısmı ve mide girişindeki tümörlerde bazen göğüs kafesinin açılması gerekebiliyor. Uygulanacak cerrahi yöntem midenin çıkarılmasıdır. Ortada veya üst üçte birlik kısımda yerleşen tümörlerde midenin tamamen çıkarılması daha uygundur. Cerrahi sonrası iyileşme süresi ise kişiden kişiye değişir. İlk birkaç gün için rahatsız olunabilir. Doktorların verdiği ilaçlar ağrıları kontrol ederken, ameliyat olan kişiler belli bir süre kendilerini halsiz ve yorgun hissedebilirler. Ameliyat kabızlık veya ishale de neden olabilir” dedi.

KANSER VE KEMOTERAPİ

Ameliyat sonrası alınan kemoterapi ile ilgili de bilgiler veren Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Kanser hastalarının çoğu kemoterapiyi ameliyattan sonra alır. Işın tedavisi de, kemoterapi ile birlikte verilebilir. Mide kanserinde, ilaçlar genelde damar yolu ile verilir. Fakat bazı ilaçlar ağızdan da verilebilir. Tedavi genelde hastanenin ayaktan tedavi bölümünde, doktor ofisinde veya evde alınıyor. Bazı hastaların tedavi sırasında hastanede kalmaları gerekebiliyor. Özellikle mide kanserinde operasyon sonrası uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin etkilerini bilmek gerekiyor. Çünkü bu etkiler sınırlıdır. Hatırlatmakta fayda var: Tedavi hastanın yaşına, genel durumuna, ek hastalığı olup olmadığına, çıkan patoloji sonucu ve operasyon bulgularının sonucuna göre belirlenir” ifadelerine yer verdi.

TAHİR ÖZÇELİK