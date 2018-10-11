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Yumurta yara iyileştiriyor

Yüksek besleyici değerine sahip olan yumurta, kolay ulaşılabilen, ekonomik, kolay hazırlanan ve lezzetli bir besindir. Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan hemen hemen tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta ayrıca yaraların iyileşmelerinde de oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Yumurta yara iyileştiriyor

Yüksek besleyici değerine sahip olan yumurta, kolay ulaşılabilen, ekonomik, kolay hazırlanan ve lezzetli bir besindir. Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan hemen hemen tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta ayrıca yaraların iyileşmelerinde de oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:33
Yumurta yara iyileştiriyor

Yumurtanın biyolojik değeri yüksek bir besin olduğunu ve tamamına yakının vücut tarafından kullanıldığı için örnek protein kaynağı olarak gösterildiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein, 6 gram yağ ve az miktarda karbonhidrat bulunur. İçerdiği demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri ile besleyici bir gıdadır. Yumurta her yaş grubunda özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde yer almalı” dedi.

KOLESTEROL YÜKSELTİCİ ETKİSİ ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE GÖRE DÜŞÜK

Tüm hayvansal besinler gibi yumurtanın da yağ ve kolesterol içerdiğini belirten Sibel Mumcu, “Yumurta sarısında yoğunlaşan bu yağların yüzde 33’ü doymuş, yüzde 16’sı çoklu doymamış ve kalanı tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. Kolesterol içermesine rağmen doymamış yağ asitleri yüksek ve lesitin içerdiği için yumurta sarısının kolesterol yükseltici etkisi yağlı et ve süt ürünlerine nazaran düşüktür” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Mumcu, yumurta kullanılarak yapılan çoğu yiyeceğin kısa sürede hazırlanabileceğini ve zahmetsiz olduğunu belirterek, “Yumurta; kahvaltıda haşlanmış, rafadan, omlet gibi tariflerle; akşam yemeklerinde ise soslarda, köftelerde ve bazı çorbalarda kullanılarak tüketilebilir. Sıklıkla tüketilmesi önerilen yumurtada bolca bulunan folat ve B12 vitaminleri; kan yapımında, bilişsel fonksiyonlarda etkili oluyor. Eksikliğinde ise kalp-damar hastalıkları riskini arttırıyor” şeklinde konuştu. Yumurtada bulunan çinkonun çocuklar üzerine etkisinden bahseden Diyetisyen Sibel Mumcu, “Özellikle büyüme-gelişme, bağışıklık sitemi ve yara iyileşmelerinde yumurta oldukça önemli” ifadelerinde bulundu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Sibel Mumcu
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