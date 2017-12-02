Kronik Yorgunluk Sendromu fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerle ortaya çıkan karmaşık bir tablo. Nedeni bilinmeyen yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik belirtilerine; dikkat dağılması, algısal bozukluklar, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık, davranış değişimleri gibi sorunlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra kas ile iskelet sistemiyle ilgili yakınmalar da görülebiliyor. Genç ve orta yaş hastalığı olarak görülen Kronik Yorgunluk Sendromu kadınlarda erkeklere nazaran 3-4 kat daha sık ortaya çıkıyor. Ancak neden kadınları daha fazla tehdit ettiği bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, kapalı ortamlarda çalışmanın ve strese maruz kalmanın yakınmaları artırdığına dikkat çekerek, “Çoğunlukla mükemmelliyetçi ve yoğun çalışma temposuna sahip kişileri etkisi altına alan bu sendrom iş, sosyal ile günlük hayatta ciddi problemler yaşatacak kadar ağır seyredebiliyor. Üstelik dinlenmekle de geçmiyor” diyor.

BAŞKA HASTALIKLARLABENZER BELİRTİLER GÖSTERİYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, Kronik Yorgunluk Sendromu’nun benzer belirtileri nedeniyle fibromiyalji, anskiyete, depresyon, hipotiroidi, astım ve lyme gibi birçok hastalıkla karıştırılabildiğini belirterek, “Doğru tanı konulamaması da gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına yol açıyor. Bu nedenle hastaların muayenede yakınmalarını çok detaylı anlatmaları doğru tanı için büyük önem taşıyor” dedi.

Dr. Keramettin Şar, kesin sebebi bilinmediği için Kronik Yorgunluk Sendromu’nu tümüyle tedavi eden bir yöntem olmadığını vurgulayarak, “Tedavi daha çok uykusuzluk, depresyon, eklem ile kas ağrıları gibi semptomları rahatlatmaya ve unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor.” diyor. Tedavide ilaçlar dışında, fizik tedavi, egzersiz ve beslenme önerilerinden faydalanıldığını belirten Dr. Keramettin Şar, Kronik Yorgunluk Sendromu’nda sadece dinlenmenin yeterli gelmediğini belirterek şunları söylüyor: “ Hastalarda bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntılar tespit edilmiş. Örneğin NK (natural killer) hücre oranlarında azalma görülmüş. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için de sadece dinlenmenin yanı sıra sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten arınmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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