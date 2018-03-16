YIPRANMA PAYI VE EMEKLİLİK KONUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı ve emeklilik konusunun Hükûmet programı içerisinde olduğunu müjdelemesini değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, bu açıklamanın kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Başkan Bingöl, yıpranmanın tüm sağlık personellerine verilmesi gerektiğini belirterek, “Bakanlığımız acil, yoğun bakım ve ameliyathanede çalışan personellere verilmesini öne sürüyor. Bu, iş barışını bozar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarına yıpranma ve emeklilik müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun Hükûmet programı içerisinde olduğu müjdesinin ardından bir basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl önemli açıklamada bulundu.

Malatya Sağlık-Sen olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıpranma ve emeklilikle ilgili düzenlemelerin yapılacağı sözlerini hatırlatan Başkan Bingöl, Cumhurbaşkanının yapığı bu açıklamayı önemsediklerini ve bu açıklamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Yıpranma payının sağlık çalışanlarına mutlaka verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bingöl, “Gerçekten sağlık çalışanları sahada ciddi bir şekilde yıprandığını, 7/24 zor şartlar altında hizmet sunduğunu ve vatandaşların da bu hizmetten çok memnun olduklarını görüyoruz. Vatandaşların memnuniyetinin artmasında birinci aktör sağlık çalışanlarıdır. Sizler programı uygulamaya koyarsınız ama hizmeti sunanlar bu programa uymadıkları zaman sahada ciddi sıkıntılar olur. Ama sağlık çalışanları bu zor şartlar altında yıprandığını ve bu yıpranma payının verildiği takdirde çalışanlarımızın da diğer bazı kurumlardaki arkadaşlarımız gibi ayrım gözetilmeden yıpranmadan yararlanmasını istiyoruz. Bakanlığımızın yaptığı açıklamaları takip ettiğimizde sağlık çalışanlarına birçok vaatlerde bulunulduğunu biliyoruz. Fakat yapılanlar hususunda da Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanları için istenilen talepleri yerine getirmediğini görüyoruz. Bununla ilgili de bizlerin sağlık çalışanları olarak yapmamız gereken yıpranma payının sağlık çalışanlarına mutlaka verilmesi talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

TÜM SAĞLIK PERSONELLERİ YARARLANMALI

Bu açıklamanın içerisinin doldurulması gerekliğini dile getiren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın yıpranmayla ilgili bu açıklaması çok önemli ancak Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının içerisinin doldurulması gerekiyor. Bakanlığımız acil, yoğun bakım ve ameliyathanede çalışan personellere verilmesini öne sürüyor. Bu iş barışını bozar. Bakanlığımızın yıpranma payını dikkatli bir şekilde değerlendirip hizmetlisinden profesörüne kadar, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde hizmet veren tüm personellerin yıpranma payından yararlanması gerekiyor. Arkadaşlarımızın bir kısmına yıpranma verilip de bir kısmına verilmediğinde hem bizler hem de Bakanlığımız ciddi bir şekilde adaletsiz bir ortama itileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı yıpranmanın altyapısının ciddi bir şekilde oluşturulup sendika yetkilileri, bürokrasi, meclisle birlikte yıpranmanın içeriğinin doldurulması ve daha sonra da yıpranmanın meclis gündemine getirilmesi bizim için çok önemli. Çalışma bu şekilde yapılırsa sağlık çalışanlarının memnuniyetin artacağını tahmin ediyoruz.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi