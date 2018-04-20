Yılların Birikimi Cilt Lekesi

Leke sorunundan genelde kadınların daha çok şikayetçi olduğu ama erkeklerde de görülebilen bir problem olduğunu söyleyen Dr. Pekmezci, “Bunların en büyük nedeni uzun süre güneş altında kalmak. Uzun süre dediğim yılların birikimi anlamında. Bazı cilt yapıları lekeye daha fazla müsait. Koyu renkli ciltler daha fazla müsait. Lekeler daha koyu olarak oluşuyor ve iyileşmesi daha zor oluyor. Açık renkli ciltlerde de leke görüyoruz. Orada da çok hafif bir leke hemen fark edildiği için problem oluyor. Kadınlarda daha çok görülmesinin bir nedeni de hormonların da etkisinin olmasıdır. Hormonların etkili olabilmesi için de yine güneş ışığı gerekiyor. Güneş ışığı olmadan olmuyor. Sonuçta güneşten korunmak şart ama bu korunma da sadece dışarı çıkarken güneş koruyucu sürerek olmuyor. Güneş her zaman her yerde var;evin içinde de var, bulutlu havada var, yazın var, kışın da var. Lekeler yılların birikimi olduğu için sürekli korunmak gerekiyor. Özellikle sabah, öğlen, ikindi düzenli güneşten koruyucu krem kullanmak gerekir. Bunu özellikle yüz ve el sırtları için öneriyoruz. Yaş ilerledikçe el sırtlarında küçük lekeler oluşur. Karaciğere mi bağlı diye sorarlar. Onlar da güneşe bağlıdır. Tabi yaş ne kadar ilerlerse güneşte toplam kalma süresi de o kadar artmış oluyor. Ona bağlı olarak da yıllar geçtikçe lekeler artar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

LEKE TEDAVİSİ

Bunların tedavisinden de bahseden Pekmezci,“Birtakım kremler veriyoruz. Lazer tedavileri yapabiliyoruz ama ne yaparsak yapalım korunma olmazsa bunların bir anlamı yok. Eğer korumazsak bizim aylarca uğraşıp, orta düzeyde açtığımız leke çok kısa sürede, haftalar, günler içinde tekrarlar. Çünkü orada lekeyi yaratan, derideki yerleşik olarak bulunan ve renk maddesi üreten hücrelerdir. Deriyi güneşten korumak için bu renk maddesini üretirler ve kararma gerçekleşir. Kararınca da bize leke olarak yansıyor. Onları tamamen söküp atmak mümkün değil. Bu hücreler ne zaman güneş görürlerse o leke maddesinden (melanin) üretecekler ve sonuçta da leke olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden her zaman hastalara verdiğim tavsiye düzenli olarak güneşten koruyucu krem kullanmalarıdır. Bunu da sadece dışarı çıkarken veya yaz aylarında kızgın güneşin altında değil; yaz-kış düzenli yapmalıdırlar. Aksi takdirde çok kısa sürede tekrar bu kazanımlarımızı kaybederiz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir tedavi yoktur ki ‘İlaç kullanayım bu lekeler gitsin ve bir daha hiç çıkmasın.’ Böyle bir şey yok. Güneş koruyucuların şöyle bir faydası da var. Sadece lekeden korumakla kalmayıp, uzun yıllar içinde cildin yaşlanmasını da geciktiriyor. Çünkü cilt kırışıklıkları özellikle yaş ilerledikçe, ciltte kalınlaşma ile birlikte oluşan kırışıklıklar genel olarak güneşe bağlıdır. Yüzümüzü güneşten ne kadar uzun yıllar korursak cilt yaşlanmasını da o düzeyde önlemiş oluruz. Yine uzun yıllar tarla-bahçe işi ile uğraşan, bu ortamlarda çalışan kişilerde güneşe bağlı olarak cilt kanseri olasılığı da yüksektir. O yüzden cilt kanserinden korunmak içinde güneşten koruyucuyu kullanmak gerekir. Böylece hem cildi erken yaşlanmaktan koruruz hem de cilt kanseri riskinden de korunmuş oluruz. El ve yüz bölgesini güneşten korursak genel olarak cilt sağlığımızı da büyük oranda korumuş oluruz” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi