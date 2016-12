Mikro Plus uygulamaları hakkında bilgiler aktaran Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Hayatın her döneminde hepimizin hayali formda, sıkı ve ince bir vücuda sahip olmak. Fakat spora vakit ayırmak her zaman mümkün olmuyor. Yoğun iş temposu, tüm gün iş yerinde oturmak ruhsal olarak bizi miskin hale getiriyor. Egzersiz yapmadan diyetlerle boğuşmadan teknolojinin imkanlarından yararlanmak mümkün. Micro Plus, işte bu bahsettiğimiz sıkıntılarımızdan bizi teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde yatığımız yerden saatlerce egzersiz yapmışçasına efor sarf etmemize yardımcı oluyor” dedi.

DÜZENSİZ GÖRÜNTÜ YOK OLUYOR

Uygulama sayesinde vücudun kendini toparladığını dile getiren Dr. Asude Camcı, “Micro Plus mikro ve galvanik akım ile birleştirilerek, en üst düzeyde kullanılan özel geliştirilmiş elektro terapi cihazıdır. Vücudumuzda bulunan kasların çalışmasını sağlayan elektro terapi akımı ile temelinde tüm kasların uyarılması sağlanıyor. Farklı dalga ve boyutlarda elektrik akımı verilerek kaslarda izometrik kasılmalar yaratılmakta ve böylece vücudun kendini toparlamasına aynı zamanda sıkılaşmasına yardımcı olunmakta. Oluşan bu kasılmalar vücudun enerji ihtiyacına dönüşüyor böylelikle vücutta bulunan glikojen ve yağı kullanmaya başlıyor. Sonucunda belli bölgelerde oluşan lokalize yağ grupları parçalanıyor. Bu yöntem aynı zamanda selülitlerin toparlanmasına ve deride bulunan düzensiz görüntünün yok olmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

GENÇLEŞMEYİ SAĞLIYOR

Micro Plus’ın sıkılaşma ve incelme etkisinin yanı sıra gençleşmeyi sağlayan özellikleri olduğunu vurgulayan Dr. Asude Camcı, “Cilt sarkmalarında cildin sıkılaşmasına yardımcı olmakla birlikte, lifting ve gençleşme etkisi gözle görülür şekilde seanslarda açığa çıkıyor. Micro Plus cihazı lenfatik akışı destekleyerek, sıvı akışındaki sorunun normale dönüşünü sağlıyor ve bu sayede vücuttaki toksinler temizlenerek detofikasyon sağlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

GÖZLE GÖRÜLÜR FARK

Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Bu yöntemin tercih edilmesinin en güzel yanlarından biri de kişinin gün içerisinde kolaylıkla seanslara katılabilmesi ve sinek ısırığı etkisinde bir acıyla kendine ayrılan sürede tekrar sosyal hayatına dönebilmesidir. Seansların süresi kişinin kilosu vücuttaki deformasyona göre hekimi tarafından belirlenir. Bu süreçte bir diyetisyen desteği de tavsiye edilir. Seans sonraları bölgesel olarak kas ağrıları hissedilebilinir. Bu uygulama şeker hastalarına, açık kalp ameliyatı olan hastalara, yüksek tansiyonu olanlara ve hamilelere uygulanmamaktadır. Yaş ortalaması 20-65 arasında istenilen şartlarda tüm kişilere uygulanabilir. Tavsiye edilen seans süresi 12 seans olup, 5’inci seans sonrası gözle görülür farklar elde edilmektedir. Uygulamanın kalıcılığı ve etkisi kişinin özverisinin yanında yaklaşık 3 yıl boyunca kendini muhafaza edebilmektedir. Geriye sadece size karar verip, uygulamanın uzmanlarına danışmak kalıyor” şeklinde konuştu.

İlknur ŞAHİN